Rusia desafía al campeón

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- Dieciocho días después del inicio de la Eurocopa más grande de la historia, con 16 equipos por primera vez, todo concluye este domingo con una final imponente, con la selección portuguesa, la actual campeona continental y mundial, el bloque que marca el ritmo en el planeta en el fútbol sala actual, desafiado por Rusia, la única alternativa ya posible a estas alturas en el Ziggo Dome de Amsterdam (17.30 hora central europea). No hay normalmente favorito en un partido tan definitivo, tan pendiente del más mínimo detalle, donde no se admiten ni dudas ni fallos ni concesiones, pero la demostración rotunda del campeón de Jorge Braz en el segundo tiempo de las semifinales frente a España, cuando Zicky, Pany Varela y sus compañeros levantaron un 0-2 para confirmar el cambio de orden en el fútbol sala europeo (3-2), lo sugieren como el más firme candidatos al título. Portugal era el rival a batir en el inicio de la competición y lo será en la final. Entre uno y otro momento, el combinado luso lo ha ganado todo, sin ninguna interrupción. En la primera fase, a Serbia (4-2), Países Bajos (4-1) y Ucrania (1-0); en los cuartos de final, a Finlandia, con un apurado 3-2; y en las semifinales, a España, con una reacción que expone todo lo que es y puede ser la selección portuguesa, plagada de fenomenales jugadores. También los tiene Rusia, que, igualmente, ha contado sus partidos por victorias en esta Eurocopa 2022 en Países Bajos. En la semifinal sufrió para doblegar a Ucrania (2-3). La salvó el penalti que repelió Putilov, su portero, a un minuto y 19 segundos del final. Pero también es cierto que, antes de ese lanzamiento, que habría supuesto el empate de haberlo marcado, el equipo ruso fue el dominador del duelo y del marcador. Antes ganó a Eslovaquia (7-1), Croacia (4-0), Polonia (5-1) y Georgia (3-1), por ese orden. En todo ese trayecto, sólo Ucrania le marcó más de un gol a Rusia, que recupera para la final a Artem Antoshkin, una vez cumplido su partido de sanción. Es su mejor goleador del torneo, con cinco tantos, los mismos que su compañero Ivan Chishkala; dos futbolistas de referencia en el conjunto ruso, que ha conquistado la Eurocopa una vez (1999), que fue tercera en la anterior edición de 2018 y que ha ganado los once compromisos jugados desde la clasificación hasta ahora para postularse como un equipo capaz de todo en Amsterdam. Un recorrido que expresa el momento del equipo, derrotado por Portugal en su último precedente en el torneo, por 2-3 en las semifinales de la Eurocopa 2018, donde la selección lusa comenzó a escribir su historia de triunfos actual, al borde del récord que ya estableció España en el ciclo entre 2004 y 2007, cuando conquistó un Mundial (2004) y dos títulos continentales (2005 y 2007) de forma consecutiva. EFE id/ism