Roberto Ortiz, primer árbitro Puerto Rico a tiempo completo en Grandes Ligas

San Juan, 5 feb (EFE).- El puertorriqueño Roberto Ortiz resaltó como "un honor y una bendición" el haberse convertido el viernes en el primer árbitro de la isla en ser contratado a tiempo completo en las Grandes Ligas (MLB, en inglés). "Es un honor y una bendición tener el privilegio de convertirme en el primer árbitro boricua en ser contratado por MLB", dijo Ortiz en un tuit que publicó la cuenta MLB Puerto Rico. "Me llena de orgullo poder representar a mi familia y a mi isla de Puerto Rico en lo que yo considero la mejor liga del mundo", agregó Ortiz, de 37 años. Ortiz ha sido árbitro de liga menor desde el 2009. Cuenta con 411 juegos de experiencia como árbitro en MLB desde el 2016 y trabajó en la categoría Triple-A East en el 2021. "Mi sueño siempre fue ser pelotero de Grandes Ligas", dijo Ortiz en un video que compartió la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Y aunque Ortiz no logró jugar en MLB, "Dios tenía otro camino para mí", según dijo. Por ello y con su nuevo puesto, sostuvo que "también quisiera proyectar a otros jóvenes que piensan que su enfoque son las Grandes Ligas y cuando ven que esa puerta se cierra, piensan que no tienen otras oportunidades de salir adelante". "Y le dejo saber a todos los jóvenes de mi país que existe la oportunidad en el arbitraje, donde puedes tener una vida profesional y económica que le puedes sacar provecho", puntualizó. Además de Ortiz, otros cuatro árbitros fueron incluidos a tiempo completo desde la venidera temporada. Los otros integrantes son Ryan Addition, Sean Barber, John Libka y Ben May. Los nuevos árbitros, quienes han trabajado en los entrenamientos primaverales de Grandes Ligas, llenan el vacío de los veteranos retirados Joe West, Fieldin Culbreth, Kerwin Danley, Gerry Davis y Brian Gorman. EFE jm/lm