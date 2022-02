Piratas informáticos vinculados a China atacan al diario Wall Street Journal

Washington, 4 feb (EFE).- Piratas informáticos que presuntamente estarían trabajando para beneficiar los intereses del Gobierno de China accedieron sin permiso a correos electrónicos y documentos privados de la empresa de comunicación News Corp y sus medios, entre ellos el diario The Wall Street Journal. Según publicó el propio diario afectado este viernes, el ataque también se dirigió a las oficinas centrales de News Corp, al diario New York Post, a las oficinas de la empresa en Reino Unido y a la firma editora del Journal, Dow Jones. Los piratas, que trabajaban "para compilar inteligencia que beneficiase a los intereses de China" accedieron a las cuentas profesionales de periodistas de todos estos medios propiedad de News Corp. Tras detectar el ataque el pasado 20 de enero, la empresa alertó a las autoridades y contrató a la firma de ciberseguridad Mandiant Inc. para que investigue lo ocurrido. Este mismo viernes, Microsoft informó de que durante el año pasado interceptó 35.700 millones de intentos de suplantación de identidad o "phishing" mediante correos electrónicos, y alertó de que la identidad es "el nuevo campo de batalla" en el mundo de la c La suplantación de identidad o "phishing" es uno de los ataques cibernéticos más comunes en todo el mundo, consistente en ganarse la confianza del internauta mediante una identidad falsa y obtener así información secreta como contraseñas, números de seguridad social o de tarjetas de crédito. En su publicación trimestral "Ciberseñales", Microsoft indicó que logró bloquear estos 35.700 millones de ataques dirigidos tanto a empresas como a particulares mediante su programa de anti-malware "Defender" para Office 365. La firma con sede en Redmond (estado de Washington, EE.UU.) también dijo haber bloqueado más de 25.600 millones de ataques de "fuerza bruta" contra sistemas de autentificación en internet, pero alertó de que únicamente el 20 % de los usuarios tienen implementado algún tipo de protección fuerte de su identidad online. EFE arc