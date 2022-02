Paso atrás de Benzema

Madrid, 5 feb (EFE).- El delantero francés Karim Benzema se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Granada en LaLiga Santander, cuando parecía recuperado de sus problemas musculares para reaparecer tras no poder ayudar a evitar la eliminación de su equipo en Copa del Rey ante el Athletic Club. Después de ser el protagonista del regreso a los entrenamientos del Real Madrid tras su eliminación copera, completando el viernes la sesión junto al resto de sus compañeros, participando en el partido y golpeando balón con confianza, Benzema volvió a quedarse fuera en vísperas de la jornada de Liga. El delantero francés no saltó al campo de entrenamiento junto al resto de jugadores que están disponibles para el técnico italiano Carlo Ancelotti y quedó recluído en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. A la espera de la información que difunda el club blanco, todo apunta a que Karim seguirá de baja y que Ancelotti se verá obligado a presentar un nuevo tridente ofensivo en el que también no podrá estar por sanción el brasileño Vinícius Junior. El Real Madrid cerró la preparación del duelo liguero ante el Granada con una sesión en la que además de Karim Benzema, se ausentaron los lesionados Ferland Mendy y Mariano Díaz. EFE rmm/ea