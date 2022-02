Los Nets tocan fondo, Doncic se impone a Embiid, y los Raptors siguen volando

Redacción Deportes (EE.UU.), 5 feb (EFE).- Los Brooklyn Nets tocaron fondo este viernes con su séptima derrota consecutiva en una jornada en la que Luka Doncic se impuso a Joel Embiid y los Toronto Raptors siguieron metiendo miedo en el Este con su quinta victoria consecutiva. JAZZ 125 - NETS 102 Los Jazz aplastaron en Utah a los deprimidos Brooklyn Nets en un partido en el que los locales llegaron a ganar por 34 puntos en el tercer cuarto. Donovan Mitchell fue el mejor de los Jazz (27 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias) mientras que en los Nets, sin James Harden ni Kevin Durant, destacó Cam Thomas (30 puntos). MAVERICKS 107- SIXERS 98 Luka Doncic logró un nuevo triple-doble (33 puntos, 13 rebotes, 15 asistencias) para que los Dallas Mavericks remontaran un partido que los Philadelphia 76ers habían manejado durante los tres primeros cuartos. Por los Sixers, el camerunés Joel Embiid logró 27 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones. RAPTORS 125 - HAWKS 114 La quinta victoria seguida de estos cada vez más engrasados Toronto Raptors llegó en un partido que controlaron con relativa comodidad ante los Atlanta Hawks. Por los Raptors, Pascal Siakam anotó 33 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias mientras que Trae Young por los Hawks marcó el doble-doble de 22 puntos, 6 rebotes y 13 asistencias. HORNETS 101- CAVALIERS 102 Los Cleveland Cavaliers vencieron como visitantes a los Charlotte Hornets en un encuentro muy apretado y que decidió Kevin Love desde la línea de personal -y con cierta polémica- en los últimos segundos del duelo. Un Jarrett Allen inmenso (29 puntos y 22 rebotes) lideró a los Cavaliers mientras que en los Hornets el máximo anotador fue Kelly Oubre Jr. (21 puntos y 9 rebotes). PISTONS 93 - CELTICS 102 Los Celtics de Boston se impusieron en Detroit a los Pistons en una cita en la que fueron todo el tiempo cómodamente por delante en el marcador y con cinco jugadores anotando 10 o más puntos. Jayson Tatum sumó 24 puntos y 9 rebotes para los Celtics (cuarto triunfo seguido) en tanto que Hamidou Diallo y Saddiq Bey, con 21 puntos por cabeza, encabezaron a los Pistons. PACERS 115 - BULLS 120 Los Chicago Bulls se mantienen al frente de la Conferencia Este tras imponerse en Indiana a unos Pacers que estuvieron casi todo el partido por detrás en el marcador pero que pelearon hasta el final. Caris LeVert (42 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias) y Nikola Vucevic (36 puntos y 17 rebotes) fueron los más destacados de los Pacers y los Bulls, respectivamente. SPURS 131 - ROCKETS 106 Los San Antonio Spurs dominaron con claridad su enfrentamiento en casa contra los también texanos Houston Rockets. El mejor de los Rockets fue Josh Christopher con 23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. Por los de San Antonio, Dejounte Murray consiguió 19 puntos, 7 rebotes, 11 asistencias y 4 robos. El español Juancho Hernangómez jugó 2 minutos en los Spurs sin dejar huella en la estadística. NUGGETS 105 - PELICANS 113 Los New Orleans Pelicans se impusieron como visitantes a los Denvers Nuggets (105-113) en un encuentro que lograron remontar en el último parcial. Los máximos anotadores de los Pelicans fueron Brandon Ingram (23 puntos, 4 rebotes y 12 asistencias) y Herbert Jones (25 puntos, 18 de ellos en el último parcial) mientras que en los Nuggets destacó Nikola Jokic (25 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias). El argentino Facundo Campazzo no tuvo hueco en la rotación de los de Denver y el español Willy Hernangómez fue baja en los Pelicans por el protocolo del coronavirus. BLAZERS 93 - THUNDER 96 Los Oklahoma City Thunder vencieron a domicilio a unos Portland Trail Blazers que han caído en sus últimos cuatro encuentros. Luguentz Dort (23 puntos y 7 rebotes) lideró a los Thunder en tanto que los Blazers se dejaron guiar por CJ McCollum y Anfernee Simons (19 puntos cada uno). CONFERENCIA ESTE: 1.- Chicago Bulls (33-19) 2.- Miami Heat (33-20) 3.- Cleveland Cavaliers (32-21) 4.- Milwaukee Bucks (32-21) 5.- Philadelphia 76ers (31-21) 6.- Brooklyn Nets (29-23) 7.- Toronto Raptors (28-23) 8.- Boston Celtics (29-25) 9.- Charlotte Hornets (28-25) 10.- Atlanta Hawks (25-27) 11.- Washington Wizards (24-27) 12.- New York Knicks (24-28) 13.- Indiana Pacers (19-35) 14.- Detroit Pistons (12-40) 15.- Orlando Magic (12-41) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (41-10) 2.- Golden State Warriors (40-13) 3.- Memphis Grizzlies (36-18) 4.- Utah Jazz (32-21) 5.- Dallas Mavericks (30-23) 6.- Denver Nuggets (28-24) 7.- Minnesota Timberwolves (27-25) 8.- Los Angeles Clippers (27-27) 9.- Los Angeles Lakers (25-28) 10.- Portland Trail Blazers (21-32) 11.- New Orleans Pelicans (20-32) 12.- San Antonio Spurs (20-34) 13.- Sacramento Kings (19-35) 14.- Oklahoma City Thunder (17-34) 15.- Houston Rockets (15-37). EFE ie/dvp/ea