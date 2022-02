López Obrador dice que sus reformas están en línea con Constitución de 1917

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este sábado que las reformas constitucionales emprendidas por su Administración para concretar su proceso de transformación nacional están en línea con la causa social y nacionalista de la Constitución mexicana, promulgada en 1917. Y destacó que "las constituciones son fruto de procesos de cambio y de transformación". "En la Constitución de 1917 se nacionalizaron los recursos naturales de nuestro país, en especial el petróleo que estaba en manos de empresas extranjeras (...) se establece el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo", expuso López Obrador en un acto para conmemorar el 105 aniversario de la Constitución de 1917 desde la ciudad de Querétaro, centro del país. "Todo esto es lo que recordamos hoy, la justicia social, la defensa de nuestra soberanía eso es la Constitución del 17", añadió. Señaló que durante el periodo neoliberal en México "en vez de avanzar retrocedimos en cuanto a los derechos establecidos en la Constitución porque no se legisló en favor del pueblo sino en favor de las minorías y se entregaron bienes de la nación a particulares nacionales y extranjeros". Dijo que tras el triunfo de su movimiento en 2018 "se hacia necesario proponer una nueva Constitución y se optó por reformar pero buscando los equilibrios y la conciliación y se avanzó en reformas muy importantes" como crear la Guardia Nacional, suprimir el fuero presidencial y el derecho de adultos mayores a recibir una pensión, entre otras. Y dijo que en los próximos años buscará tres reformas constitucionales sobre el sector eléctrico, el Instituto Nacional Electoral y la Guardia Nacional. Dijo que se está buscando reformar la Constitución para "fortalecer la industria eléctrica nacional porque evidentemente hay un desbalance, no hay equilibrios ya que en la reforma anterior se le dieron todos los privilegios a las empresas particulares". En el caso de la reforma electoral, que calificó de necesaria para que "de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales (para) que tengamos jueces, autoridades imparciales como lo pedía el presidente Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia". Mientras la reforma a la Guardia Nacional será para que ésta dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y así se dé su consolidación. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, dijo que en la actual Constitución se encuentra "la promesa de un país sin corrupción, en el que los cargos públicos no sean patrimonio de una clase gobernante". Además de la promesa "de una justicia real y accesible para todas las personas y una vida digna en la que estén aseguradas las necesidades básicas: educación, salud, vivienda y seguridad." La Constitución mexicana cumple este sábado 105 años de su promulgación, periodo en el que se han expedido 251 decretos para reformarla y sus artículos se han modificado 741 veces. Hasta ahora, el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) encabeza la gestión con más reformas, pues en su sexenio los artículos constitucionales se modificaron 155 veces, seguido de Felipe Calderón (2006-2012) con 110. Mientras que 2016 es el año con más reformas a la carta magna, con 57 artículos reformados. En tanto, hasta la mitad de la Administración del presidente López Obrador se han reformados 55 artículos. EFE jmrg/dmt (foto)(video)