LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 2:00 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Sábado 5 de febrero de 2022

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

REP-POL EEUU-DERECHA-REDES SOCIALES

SIN PROCEDENCIA — Hace un año Twitter y Facebook vetaron al expresidente Donald Trump, una decisión que ha llevado a muchos usuarios conservadores de las redes sociales a unirse a nuevas plataformas que dicen ofrecer un refugio frente a lo que consideran una moderación excesiva de contenidos. Un año después, plataformas como Gab, Parler y Gettr no han logrado replicar el éxito de las grandes redes sociales, pero han provocado la proliferación de discursos de odio y desinformación perjudicial. Por David Klepper Y Barbara Ortutay. 1265 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN UCRANIA-TENSIONES

MOSCÚ — Un par de bombarderos rusos de largo alcance y con capacidad nuclear sobrevuelan los cielos de su aliado Bielorrusia en medio de la espiral de tensiones sobre Ucrania. Los bombarderos Tu-22M3 practicaron la interacción con la fuerza aérea y la defensa aérea de Bielorrusia. El vuelo siguió a varias patrullas similares sobre Bielorrusia, que limita con Ucrania. Por Vladimir Isachenkov. 315 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

REP-GEN RUSIA-UCRANIA-AP EXPLICA

WASHINGTON — En el centro de la crisis de Ucrania hay un enigma: ¿Por qué el presidente ruso Vladimir Putin empuja a Europa al borde de la guerra para demandar que Occidente no haga algo que de todas formas no planea hacer? Rusia alega que la OTAN no debe ofrecer nunca membresía a Ucrania, que aspira desde hace tiempo a integrarse, pero la alianza no está cerca de ofrecerla. En parte debido a la corrupción oficial de Ucrania, problemas con su establishment militar y su falta de control sobre sus fronteras internacionales. Por Robert Burns. 1100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-OLI BEIJING-INTRIGA

SIN PROCEDENCIA - Pese al boicot diplomático, el líder chino Xi Jinping logra atraer a un grupo diverso de presidentes, miembros de la realeza y otros dignatarios a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Y no parece relevante el hecho de que la mayoría de ellos haya representado a países que difícilmente ganaran medallas —si es que compiten siquiera en Beijing. Por Adam Schreck. 820 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Con:

BEIJING-BURBUJA: Residentes buscan ver algo de JJOO fuera de burbuja

OLI-GEN BEIJING-RESUMEN

BEIJING - El triple medallista de oro en snowboarding Shaun White dice claramente que los Juegos de Beijing no solo serán sus últimos Juegos Olímpicos, sino que planea retirarse del deporte que él mismo llevó a la escena internacional. Por Jake Steiner. 530 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

OLI-GEN BEIJING--AUTORITARISMO

SIN PROCEDENCIA — Thomas Bach, jefe del Comité Olímpico Internacional, dice que los ideales olímpicos muestran que incluso en un mundo cargado de conflictos, las personas pueden construir puentes y vivir en paz. Los detractores de Bach y del COI dicen que esos ideales son absurdos, y que el respeto y la construcción de puentes son eclipsados por funcionarios olímpicos que buscan congraciarse con algunos de los gobernantes autoritarios más poderosos en el mundo. Ejemplo de ello es la realización de los juegos de este año en China, un país acusado de grandes violaciones de los derechos humanos. Por Tim Sullivan. 1160 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-INM MÉXICO-MIGRANTES

CIUDAD DE MÉXICO — Agentes migratorios mexicanos localizan 312 personas, en su mayoría centroamericanos y sudamericanos, en un tráiler que se trasladaba por una carretera del estado de Veracruz. Los migrantes viajaban hacinados en la caja de un tráiler sin ventilación, agua y alimentos. 250 palabras. ENVIADO.

AMS-INM BRASIL-INMIGRANTE ASESINADO

RÍO DE JANEIRO — Manifestantes se congregan en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades de Brasil para protestar por el asesinato de un refugiado congoleño de 24 años que falleció a golpes en un brutal incidente que indignó a todo el país. “No tenemos dudas de que si hubiera sido una persona blanca que estaba siendo golpeada, alguien habría acudido a su rescate”, dice un miembro del Colegio de Abogados de Brasil en Río. Por Diane Jeantet y Diarlei Rodrigues. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN PERÚ-DERRAME REPSOL

LIMA — Perú autoriza de forma temporal la carga y descarga de crudo a una refinería de Repsol, suspendida tras un derrame petrolero, para evitar el desabastecimiento de combustible en la capital. La autorización por 10 días busca garantizar el abastecimiento de combustible para vehículos, aeronaves, helicópteros, buques, embarcaciones pesqueras, y el que se usa en plantas de generación eléctrica. 300 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN DELTA-LISTA DE EXCLUSIÓN

NUEVA YORK — Delta Air Lines solicita al Departamento de Justicia de EEUU que incluya en la lista nacional de pasajeros sin derecho a volar a toda persona que haya cometido una infracción de disciplina a bordo de un vuelo. En una carta, el CEO de Delta dice que debería haber “tolerancia cero” para cualquier comportamiento que afecte la seguridad de los vuelos. Por Anne d’Innocenzio. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN VIRGINIA-TIROTEO

BLACKSBURG, Virginia - Una persona fallece y otras cuatro resultan heridas durante un tiroteo en un salón de narguile de Virginia, informan las autoridades. 110 palabras. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN CHINA-EGIPTO

BEIJING — China y Egipto “comparten visiones y estrategias similares para defender sus propios intereses”, afirma el líder chino durante una reunión en Beijing con el autoritario presidente de Egipto. Xi Jinping celebra una serie de reuniones al margen de los Juegos con líderes cuyos países, en su mayoría antidemocráticos, están ansiosos por fortalecer las relaciones con la superpotencia en ascenso. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN FRANCIA-PECES MUERTOS

PARÍS — La ministra de Asuntos Marítimos de Francia ordena investigar una posible violación de las prácticas pesqueras luego de que un grupo ambientalista dio a conocer un video y fotos de una cantidad masiva de peces muertos soltados por un arrastrador en el Golfo de Vizcaya. El grupo Sea Shepherd estima que había unos 100.000 peces. 260 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-TURQUÍA-ERDOGAN

ESTAMBUL — El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anuncia que dio positivo por COVID-19. “Afortunadamente, estamos experimentando síntomas leves que nos hemos enterado que son de la variante ómicron”, escribe en Twitter el mandatario de 67 años. 170 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRÁN-EEUU

TEHERÁN, Irán - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán acoge el alivio de las sanciones de EEUU para atraer a Teherán al acuerdo nuclear de 2015, pero lo califica de insuficiente. 370 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EUR-GEN FRANCIA-ISLAM

NIZA, Francia - El gobierno francés avanza con las labores para reconfigurar el Islam en Francia y librarlo del extremismo, presentando un nuevo organismo formado por clérigos y laicos -y mujeres- para ayudar a dirigir la mayor comunidad musulmana de Europa occidental. Por Barbara Surk. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-NFL BENGALS-BURROW

CINCINNATI - Joe Burrow no quería ser quarterback. Cuando el actual astro de los Bengals comenzó a jugar fútbol americano, en el tercer grado, consideró que, en vista de que en ese nivel infantil no se lanzaban muchos pases, le hacía falta más acción y contacto físico. Por lo tanto, prefería jugar como corredor o receptor. Por Mitch Stacy. 659 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-NFL RAMS-STAFFORD

LOS ÁNGELES - Matthew Stafford recibió esta semana una llamada de un amigo de la infancia, quien sabe algo acerca del arte de las esperas largas para ganar un título deportivo. Clayton Kershaw espera estar el domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium, donde Stafford guiará el ataque de los Rams de Los Ángeles (15-5) en busca de disipar una maldición igual a la que Kershaw exorcizó en 2020, cuando se coronó al fin con los Dodgers de la misma ciudad en el béisbol. Por Greg Beacham. 854 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

