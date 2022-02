Las fuerzas rusas están a un 70% del nivel necesario para eventual invasión a Ucrania: funcionarios estadounidenses

Por Phil Stewart y Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 5 feb (Reuters) - Rusia cuenta con cerca del 70% del poder de combate que cree que necesitaría para una invasión a gran escala de Ucrania y está enviando más grupos tácticos de batallones a la frontera con su vecino, dijeron el sábado dos funcionarios estadounidenses.

En las últimas dos semanas, el número de grupos tácticos de batallones (BTG) en la región fronteriza ha aumentado a 83 desde 60 hasta el viernes, y 14 más están en tránsito, dijeron los funcionarios a Reuters bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información.

En cuanto al momento de una invasión, se espera que el terreno alcance su punto máximo de congelación en torno al 15 de febrero, dijeron los funcionarios, lo que permitiría el tránsito mecanizado fuera de carretera de las unidades militares rusas. Estas condiciones se mantendrían hasta finales de marzo.

Este plazo y el creciente número y capacidad de las fuerzas rusas cerca de Ucrania podrían sugerir que la ventana para la diplomacia se está cerrando.

Los funcionarios estadounidenses no aportaron pruebas que respalden sus estimaciones sobre las fuerzas rusas.

Mientras Rusia concentra más de 100.000 tropas cerca de la frontera, ha dicho que no está planeando una invasión, pero que podría emprender una acción militar no especificada si no se cumplen sus exigencias de seguridad. Entre ellas está la promesa de que la OTAN nunca admitirá a Ucrania, una exigencia que Washington y la OTAN han dicho que es inaceptable.

Washington cree que Rusia puede elegir otras opciones que una invasión a gran escala, incluyendo una incursión limitada, y no cree que el presidente Vladimir Putin haya tomado una decisión final, dijeron los funcionarios.

Pero dijeron que Putin está poniendo en marcha una fuerza que puede ejecutar todos los escenarios.

Si Rusia invadiera la capital de Kiev, ésta podría caer en un par de días, dijeron los funcionarios estadounidenses.

Una invasión a gran escala causaría grandes bajas, dijo uno de los funcionarios.

Ucrania podría sufrir entre 5.000 y 25.000 bajas de tropas, mientras que las bajas de tropas rusas podrían ser entre 3.000 y 10.000, y las bajas civiles podrían oscilar entre 25.000 y 50.000, según las estimaciones de Estados Unidos, dijo el funcionario. (Reportaje de Phil Stewart y Humeyra Pamuk; edición de Mary Milliken y Daniel Wallis, editado en español por Gabriela Donoso)