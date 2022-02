Kane marca el paso hacia los octavos de final

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- El Tottenham se clasificó para los octavos de final de la Copa de Inglaterra tras derrotar 3-1 al Brighton, que no pudo frenar el olfato goleador de Harry Kane, autor de un doblete decisivo que dio el pase a su equipo. Deprimido en la Premier League en la séptima plaza, el Tottenham se dio una alegría en Copa frente a uno de los equipos más estables de la Liga inglesa. El Brighton, siempre en tierra de nadie pero con los puestos europeos al alcance de la mano, quería seguir en un torneo que le podía reportar más emociones. Sin embargo, no pudo contener a Harry Kane, que incrementó su cuenta anotadora del último mes. Ya marcó al Morecambe también en la Copa de Inglaterra y al Leicester en la Premier League. Ahora, la víctima fue el Brighton, que se quedó sin el premio de los octavos de final por culpa del internacional inglés. Kane abrió el marcador con un auténtico golazo. A los trece minutos, se hizo un hueco en el borde del área y lanzó un misil con rosca a la portería defendida por el español Robert Sánchez, que no pudo hacer nada para evitar el primer gol del Tottenham. Poco después, el Brighton recibió el segundo. El brasileño Emerson Royal se pegó una cabalgada inmensa por todo el campo, llegó hasta la línea de fondo y, al intentar centrar, su golpeo dio en el pie de Solomon March para introducirse en la portería de Robert Sánchez. En primera instancia, parecía un golazo increíble, una vaselina sin ángulo que al final resultó ser un efecto óptico. March, provocó la "genialidad" del jugador del Tottenham. Después, aunque el marfileño Yves Bissouma redujo distancias a falta de media hora para el final, rápidamente apareció de nuevo Kane para sentenciar el choque. El delantero del Tottenham recogió un rebote casi bajo la línea e hizo el definitivo tanto con el los hombres de Antonio Conte seguirán con vida en la Copa de Inglaterra. EFE jjl/ism