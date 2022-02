Joan Mir señala que ha sido un día "positivo" y para "coger sensaciones"

Madrid, 5 feb (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP en 2020, ha señalado que su primera jornada de entrenamientos ha sido "un día positivo" y que era buena para "coger sensaciones con la moto, de vuelta al cole". "Estoy satisfecho, porque hemos probado diferentes chasis y el rendimiento de ambos ha sido muy bueno, pero tenemos que elegir uno de ellos y mañana tendremos más cosas interesantes que probar, pero el motor parece que tiene un poco más de potencia y eso también ayuda. Veremos", explicó Mir. "Será importante esta tarde terminar de ajustar la electrónica para este circuito porque es algo con lo que hoy hemos sufrido un poco, pero sólo hay que ajustarlo", continuó el piloto de Suzuki. "Cuando probemos todo tendremos mejores conclusiones, pero de momento estoy contento. Hemos probado muchas cosas hoy. Será muy importante en este test ver en qué áreas mejoramos más y cuáles serán nuestros puntos débiles en los que seguir trabajando. Mañana será un día importante para entender más", reconoció Joan Mir. "Hay muchas motos rápidas, es cierto, pero hoy no he tenido tiempo de quedarme impresionado con ninguna moto. He seguido a alguna Ducati, pero no por mucho tiempo, porque me he metido en pit lane. Veremos si mañana voy detrás de alguien y entendemos más cosas, pero por el momento estoy muy ocupado", explicó el campeón del mundo de MotoGP de 2020. "Mañana tendremos más cosas interesantes que probar y esto para el piloto es una motivación, pero es pronto para decir cómo nos sentiremos y si podremos luchar. Yo confío en que sí y confío en el equipo. Veremos qué se puede hacer", destacó Joan Mir. EFE JLL/ea