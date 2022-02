Estadounidense Taylor Montgomery lidera el Panamá Championship de golf

Ciudad de Panamá, 4 ene (EFE).- El estadounidense Taylor Montgomery tomó este viernes la delantera de la versión número 18 del Panamá Championship de golf, tercera parada del Korn Ferry Tour de la PGA, que se desarrolla en la cancha del Club De Golf de Panamá. Montgomery golpeó para 67 (-3 bajo) sin bogeys, luego de una primera ronda de 65 impactos (-5) y con su total de 8 bajo par (132 golpes), el líder tiene ventaja de un golpe sobre sus compatriotas Joey Garber, Carson Young y Jimmy Stanger. “Hace tanto calor aquí que a veces se hace difícil pensar”, señaló el golfista de 27 años haciendo referencia a los 34 grados celsius con los que se jugó hoy en la cancha de golf ubicada al noreste de la capital panameña. El argentino Julián Etulain fue el mejor de ocho latinoamericanos que terminaron el día dentro de la línea de corte, de momento en par, 140 golpes. Etulain firmó tarjeta en esta segunda ronda de 66 golpes (-4) y un total de 6 bajo par y 134 golpes, terminando empatado en la quinta plaza de la clasificación. “Fue un día trabajado. Pegué muchos golpes buenos, pegué algunos no tan buenos y me pude salvar. El putt la verdad que ha funcionado muy bien los dos primeros días, así que contento con eso”, señaló el argentino de 33 años. Korn Ferry Tour es el circuito de ascenso al PGA Tour en los Estados Unidos. El torneo, que se juega desde este jueves hasta el domingo próximo en territorio panameño, reúne a 144 golfistas profesionales de diversas partes del mundo y reparte una bolsa de 750.000 dólares, de los cuales 135.000 serán para el ganador. Clasificación: Jugador País R1 R2 TOT 1 Taylor Montgomery (EE.UU.) 65-67—132 (-8) T5 Julián Etulain (Argentina) 68-66—134 (-6) T15 Fabián Gómez (Argentina) 67-69—136 (-4) T22 Martín Contini (Argentina) 68-69—137 (-3) T30 Álvaro Ortiz (México) 69-69—138 (-2) T42 Luis Gagne (C Rica) 70-69—139 (-1) T42 Marcos Montenegro(Argentina) 69-70—139 (-1) T42 Marcelo Rozo (Colombia) 70-69—139 (-1) T52 Augusto Núñez (Argentina) 71-69—140 (par) CORTE PROYECTADO EN 140 (PAR) T66 Alex Rocha (Brasil) 71-70—141 (+1) T83 José Rodríguez (México) 68-74—142 (+2) T83 Nicolás Echavarría (Colombia) 76-66—142 (+2) T83 Iván Ramírez (Colombia) 71-71—142 (+2) T83 Roberto Díaz (México) 74-69—142 (+2) T83 Tano Goya (Argentina) 70-72—142 (+2) T99 Rafael Campos (Puerto Rico) 68-75—143 (+3) T108 Omar Tejeira (Panamá) 67-77—144 (+4) T123 Lucca González (Panamá) 73-73—146 (+6) T139 Sebastián Vázquez (México) 72-77—149 (+9).EFE rao/ics