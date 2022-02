Espargaró y Viñales colocan a Aprilia en lo más alto

Juan Antonio Lladós Madrid, 5 feb (EFE).- Los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales han conseguido colocar a la nueva Aprilia RS-GP en lo más alto de la clasificación al término de la primera jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito malasio de Sepang. Aleix Espargaró marcó su mejor tiempo, 1:58.371 en la novena vuelta de las más de cuarenta que completó al trazado malasio para comandar la primera jornada por tan solo trece milésimas de segundo sobre su compañero de equipo, Maverick Viñales, quien por contra consiguió su mejor registro casi al final del día. Esa fue la primer sorpresa de la jornada, la continuidad en el liderazgo en la tabla de tiempos de los representantes de Aprilia, en este caso de la mano de Aleix Espargaró, quien con ese 1:58.371 se quedó muy cerca del récord absoluto del trazado (1:58.303), lo que parece evidenciar claramente el "paso adelante" dado por el prototipo de Noale, que situó a su otro piloto, Maverick Viñales, en la séptima plaza más o menos en el ecuador de la jornada y segundo al final de la misma. Junto al dominio de Aleix Espargaró en esos instantes y en general a lo largo de todo el día, destacó el rendimiento del italiano Enea Bastianini, quien con la Ducati Desmosedici GP21 del equipo Gresini Racing, se quedó a menos de tres décimas de segundo del español y por delante de todas las motos oficiales, si bien en los últimos segundos cedió la posición a un "crecido" Alex Rins, que acabó tercero con su Suzuki y a una sola décima de segundo de Espargaró y su Aprilia. Bastianini fue el único que rodó en 1:58, junto a Aleix Espargaró, hasta que en los minutos finales Maverick Viñales, mejor tiempo en el "Shakedown" de MotoGP, colocó su nueva Aprilia RS-GP tras la estela de ambos y también en el mismo segundo que ellos, como también lo hizo el francés Johann Zarco con su Ducati Desmosedici GP22 y Alex Rins. Rins "creció" a lo largo de la jornada por delante de Pol Espargaró y su Repsol Honda RC 213 V, con Joan Mir (Suzuki GSX RR) y Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tras ellos. Márquez fue protagonista inicial al sufrir una caída sin consecuencias en la curva nueve del trazado malasio, si bien no fue el único en tener algún percance, ya que en la curva ocho se fue al suelo el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y el australiano Jack Miller, ya recuperado de su positivo por la Covid'19, tuvo numerosos problemas técnicos con una de sus motos. En los minutos finales volvió a saltar a la "palestra" el ocho veces campeón del mundo de Repsol Honda, quien sufrió una segunda caída en esta primera jornada, ahora en la curva quince, aunque también sin consecuencias para su integridad física y cuando era séptimo en la tabla de tiempos (1:59.287), un registro que ya no mejoró y que le situó octavo al final del día, por delante de su compañero Pol Espargaró, pero por detrás de Aleix Espargaro, Maverick Viñales, Alex Rins, Enea Bastianini, Johann Zarco y el vigente campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo. Entre las novedades, Suzuki equipó a sus prototipos con el mismo motor que ya emplearon en los entrenamientos del circuito "Ángel Nieto" de Jerez el pasado año, al término de la temporada, pero con algunos novedosos ajustes, mientras que el chasis es completamente nuevo, como el basculante, aunque también emplearon el mismo que entonces. En el apartado de suspensiones tanto Rins como Mir se han beneficiado de nuevos componentes, como también de una evolución del sistema electrónico y de bloqueo de la suspensión con multitud de pequeñas modificaciones que parecen surtir el efecto apetecido por el rendimiento obtenido tanto por Alex Rins como por el campeón del mundo de MotoGP en 2020, Joan Mir. A pesar de las novedades de Suzuki y del resto de las marcas, la primera jornada de entrenamientos en Sepang se podría calificar más como de contacto y pruebas con los nuevos prototipos que de unos auténticos entrenamientos, pues ni las Ducati estuvieron al nivel que se espera, ni las Yamaha, las KTM o las Repsol Honda mostraron seguramente todo el potencial que van a poder desplegar a lo largo de la temporada. La decimonovena posición del subcampeón del mundo, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia no deja a Ducati en muy buen lugar, algo inusual, y menos si se tiene en cuenta la vigésima segunda posición del australiano Jack Miller, aunque en su caso el haber pasado la covid-19 recientemente puede ser un argumento relevante en su bajo rendimiento. Entre los debutantes, el más rápido fue el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP21), décimo, con el español Raúl Fernández (KTM RC 16), decimotercero. Más atrás, Alex Márquez (Honda RC 213 V) fue decimoquinto, con Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) en la decimoséptima posición. EFE JLL/ea