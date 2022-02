El TAS absuelve al expresidente de la Confederación Africana Issa Hayatou

Madrid, 5 feb (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha levantado la suspensión de un año y anulado la multa de 30.000 francos suizos (32.500 dólares) que la cámara de resolución de la Comisión de Ética independiente de la FIFA había impuesto al camerunés Issa Hayatou, ex presidente de la Confederación Africana (CAF) y ex presidente interino de la FIFA, por infringir el Código Ético de la organización en el artículo relativo al deber de lealtad (art.15). El TAS ha estimado el recurso presentado por Hayatou contra la sanción dictada el 17 de junio de 2021, que prohibía al exdirigente africano participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol, y ha dejado sin efecto todas las medidas. La cámara de resolución había resuelto que Hayatou incumplió su deber de lealtad como presidente de la CAF al suscribir, en nombre y por cuenta de esta confederación, un acuerdo anticompetitivo con la agencia deportiva Lagardère Sport que fue "perjudicial y causó un daño significativo a la CAF (tanto desde el punto de vista financiero, por un importe de 200 millones de libras egipcias, como de su reputación)" En agosto de 2021 Hayatou presentó un recurso de apelación ante el TAS en el que solicitaba la anulación de las sanciones y el caso fue examinado por un panel formado por el neerlandés Manfred Nan (presidente), el iraní Hamid G. Gharavi y el español José J. Pintó, que celebró una audiencia telemática el 7 de diciembre pasado. Al término de las deliberaciones, el tribunal designado al efecto resolvió que no había pruebas suficientes para establecer una violación del artículo 15.1 del Código Ético de la FIFA que justificara la adopción de las sanciones impuestas a Issa Hayatou. Hayatou fue vicepresidente de la FIFA, miembro de su Consejo y presidente de forma interina entre junio de 2015 y febrero de 2016 tras la renuncia del suizo Jospeh Blatter por los casos de corrupción que afectaron al organismo. EFE jad/ea