El primer ministro de Perú "acepta su derrota" y pone su cargo a disposición

Lima, 5 feb (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Héctor Valer, anunció este sábado que "acepta su derrota" y puso su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, tan solo cuatro días después de haber jurado ante el gobernante. "Vengo a decir que acepto la derrota", afirmó en una rueda de prensa ofrecida en los exteriores de la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el centro histórico de Lima. Valer hizo este declaración al día siguiente de que Castillo anunciase que iba a remodelar nuevamente el gabinete de ministros que juró el martes pasado, tras la andanada de críticas y pedidos en ese sentido que se hicieron en el país por las acusaciones que tiene el primer ministro de maltrato familiar. Al respecto, Valer afirmó que fue "ametrallado por los periódicos del Perú", a los que acusó de pertenecer a grupos económicos que "a la vez están vinculados a la extrema derecha y la derecha". El político, un abogado y actual congresista, aseguró que los medios le han construido "una imagen de maltratador y de violento" y por ese motivo "se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera". "He presentado una carta de puesta a disposición (del cargo) al presidente de la República", sostuvo antes de añadir que "en el campo de la batalla y de la política hay que saber reconocer victorias y derrotas". Valer también dijo que, tras dejar el cargo, va a "querellar a las personas que mancharon su nombre y dignidad", entre los que mencionó a un comunicador que, según dijo, también lo vinculó con el narcotráfico. "Esta es la forma como linchan a una persona que no piensa igual que ellos", acotó antes de indicar, con enfado, que la "andanada de denuncias" presentadas en su contra "están hechas sobre la base de la mentira". El aún primer ministro aceptó, por otra parte, que "es potestad" del Congreso la decisión que tomó el viernes de no aceptar su solicitud de presentarse este sábado para exponer ante el pleno la política general de su gestión. Agregó, en ese sentido, que el próximo presidente del Consejo de Ministros deberá enviar un nuevo pedido en ese sentido y solicitar la confianza del Congreso a su gestión. Valer dijo, además, que "después de largas horas de trabajo" con el presidente Castillo puede "decir al Perú que él no es comunista", como afirma un sector de la oposición política. Afirmó que Castillo lo que quiere es que Perú "sea un Estado de bienestar" y ahora "ha tendido la mano a los grupos de otras ideologías para conversar y poder llegar a un consenso". "He sido derrotado y me voy", concluyó. El presidente Castillo anunció este viernes que hará los cambios en su gabinete "teniendo en cuenta la apertura hacia las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país", aunque no detalló cuántos serán ni cuándo los concretará. Adelantó, sin embargo, que su intención es ir "más allá de las formas de pensar e ideologías". Valer, un abogado especializado en derecho penal y actual congresista, juró el pasado martes como jefe del gabinete en reemplazo de la abogada Mirtha Vásquez, quien renunció a su cargo el lunes tras la dimisión del exministro del Interior, Avelino Guillén. Estas salidas obligaron a Castillo a conformar un tercer equipo de Gobierno desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2021, un periodo en el que ha acumulado varias crisis y que ha llevado a la oposición política a anunciar que presentará una moción para intentar destituirlo.