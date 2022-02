El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, da positivo por coronavirus

Ankara, 5 feb (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, ha dado positivo en un test de coronavirus, informó el propio mandatario este sábado en la red social Twitter. “El resultado de un test de covid-19, que me he hecho junto a mi mujer, ha dado positivo. Por suerte, la enfermedad es leve, lo que se debe a la variante ómicron", señala la cuenta de Twitter del presidente turco, que tiene 18,4 millones de seguidores. "Vamos a seguir trabajando desde casa. Esperamos vuestras plegarias", prosigue el mensaje del presidente turco, quien volvió ayer, viernes, de una visita a Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Erdogan, que cumple 68 años este mes, estuvo en Ucrania para ofrecerse como mediador en la actual crisis con Rusia. "Juntos en todo. Con la ayuda de dios vamos a superar esta enfermedad junto con el señor Erdogan lo antes posible. Esperamos vuestras plegarias", dijo en otro tuit Emine Erdogan, la mujer del presidente turco. Este sábado, Erdogan participó de forma telemática en la ceremonia de apertura para una carreteras en la región del Mar Negro y no parecía tener síntomas de la enfermedad. Turquía viene rompiendo máximos de contagio con la variante ómicron desde hace varios días, con más de 110.000 nuevas infecciones en 24 horas el viernes mientras que 248 personas fallecieron por complicaciones con la covid-19. El país eurasiático, de 83 millones de habitantes, ha registrado hasta ahora más de 88.500 fallecidos por covid en lo que va de pandemia. Un 62,2 % de la población turca se ha vacunado con pauta completa hasta ahora. EFE DT-jk/amg