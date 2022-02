El presidente de Perú anuncia nueva recomposición de su gabinete de ministros

Lima, 4 feb (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este viernes que recompondrá su gabinete de ministros, tan solo tres días después de tomar juramento al que preside el congresista Héctor Valer, cuyo nombramiento generó una andanada de críticas por las denuncias que este tiene por violencia familiar. "He tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura hacia las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país", anunció Castillo en un mensaje difundido este viernes por televisión. El gobernante izquierdista no detalló cuántos cambios ni cuándo los hará, pero aseguró que su intención es ir "más allá de las formas de pensar e ideologías". Castillo respondió de esta manera a las numerosas demandas de instituciones, organismos, gremios privados, medios de comunicación e incluso integrantes del Ejecutivo que piden la salida de Valer y el cambio de varios integrantes del nuevo gabinete de ministros. Valer, un abogado especializado en derecho penal y actual congresista, juró el pasado martes como jefe del gabinete en reemplazo de la abogada Mirtha Vásquez, quien renunció a su cargo el lunes tras la dimisión del exministro del Interior, Avelino Guillén. Estas salidas obligaron a Castillo a conformar un tercer equipo de Gobierno desde que asumió el cargo el 28 de julio de 2021, un periodo en el que ha acumulado varias crisis y que ha llevado a la oposición política a anunciar que presentará una moción para intentar destituirlo. Valer aseguró, por su parte, que las acusaciones en su contra no son ciertas y se han lanzado "solo con la intención de hacer daño", aunque a los pedidos para que deje el cargo se sumó este viernes el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, mientras que el canciller César Landa remarcó que "el ejercicio público requiere de funcionarios libres de estas denuncias". En su mensaje de este viernes, Castillo afirmó que Perú "ha vivido en un enorme enfrentamiento" político en los últimos años y, por ese motivo, no se puede "seguir en lo mismo". "Aprendamos del pasado, en esta hora crucial el país exige de sus autoridades y representantes un comportamiento responsable", sostuvo antes de recordar que Valer acudió al Congreso para solicitar que se le permitiera presentar este sábado su política de Gobierno pero el Legislativo "expresó su negativa a este urgente pedido". Señaló que, por ese motivo, decidió que es necesario remodelar el gabinete y también llamó al Congreso, que domina la oposición política, a que dé prioridad a "los más de veinte proyectos" que, según dijo, le ha enviado el Ejecutivo. UNA "BALA DE PLATA" Horas antes, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que no se iba a aceptar que Valer se presente este sábado ante el pleno, ya que el primer ministro llegó de manera sorpresiva hasta el Palacio Legislativo para entregar un oficio con ese pedido. Alva cuestionó que el primer ministro haya señalado previamente que su presencia en el cargo era una "bala de plata" que, en caso de que se le niegue la confianza, podría permitir al presidente de Perú, Pedro Castillo, cerrar el Congreso. "Exigimos desde el Congreso que el presidente deslinde de estas declaraciones. Queremos saber si esto es realmente lo que quiere el Poder Ejecutivo: amenazar al Congreso de esta manera para que nosotros votemos en contra de esta confianza nombrando a este premier que no es el idóneo", enfatizó. La presidenta del Legislativo, quien estuvo acompañada por representantes de diferentes bancadas, agregó que los congresistas van "a defender" al Parlamento "hasta con la vida, si fuera necesario".