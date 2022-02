El juicio contra ocho defensores del agua en Honduras entra en su etapa final

Tegucigalpa, 4 feb (EFE).- El juicio en Honduras contra ocho defensores del agua presos hace más de dos años por presunta asociación ilícita, robo e incendio agravado por oponerse a un proyecto minero conocido como Guapinol, en el Caribe, entró este viernes en la etapa final. Tras más de dos meses de audiencias, el Ministerio Público de Honduras y la defensa de los sindicados empezaron hoy a presentar sus conclusiones. El Ministerio Público indicó en la audiencia que los acusados formaban parte de un grupo violento que incendió en septiembre de 2018 contenedores de la empresa Inversiones Pinares y una camioneta de un encargado de seguridad de esta compañía. Los ocho ambientalistas están presos desde agosto de 2019, acusados de delitos de asociación ilícita, uso ilegal de armas, robo, privación injusta de la libertad e incendio agravado por oponerse al proyecto minero Guapinol. FISCALÍA NO HA DEMOSTRADO NINGÚN DELITO El equipo de defensa indicó que durante el juicio el Ministerio Público "no pudo demostrar que los defensores hayan cometido ningún delito", por lo que espera que la resolución del tribunal sea una "sentencia absolutoria y dejar atrás los tres años de resoluciones ilegales en el caso Guapinol". Edy Tabora, uno de los abogados defensores, dijo que en la vista judicial se ha visto "cómo el Ministerio Público monta casos contra los luchadores sociales en el país". Señaló que la defensa pudo demostrar "con pruebas fidedignas, confiables, objetivas de lo que es capaz el Ministerio Público, con tal de criminalizar a las personas que luchan por los bienes comunes de la naturaleza". La prueba evacuada, según Tabora, ha acreditado "una situación lamentable y muy grave a nivel de derechos humanos, la construcción de casos por parte del Ministerio Público". El juicio contra los defensores del agua es el "reflejo de una crisis estructural del sistema de justicia en Honduras", indicó Tabora. Según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, Colón, el conflicto en Guapinol se origina "por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company)". Este proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas. VÍCTIMAS DE "DETENCIÓN ARBITRARIA", SEGÚN AI La empresa Inversiones Pinares señaló en diciembre pasado que "es falso" que las ocho personas estén presas por defender el ambiente y afirmó que lo que buscan es evitar la justicia por los delitos que les acusan. Los Pinares indicó en un comunicado que los acusados "realizaron acciones violentas graves, registradas ampliamente en videos y fotos, en contra de trabajadores, dirigentes patronales, habitantes de comunidades de montaña y nuestra empresa", y que confía que las autoridades judiciales harán justicia. Amnistía Internacional indicó hoy que los defensores "no deben pasar ni un día más en prisión, ya que la evidencia disponible nos ha demostrado que están acusados de delitos que no cometieron". "Son víctimas de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada, derivada únicamente de sus actividades de defensa de los derechos humanos", señaló la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas. Agregó que el Ministerio Público "no solo debe retirar los cargos contra ellos y solicitar su liberación inmediata, sino también llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de violar sus derechos humanos”. EFE ac/dmt