El gran momento bético y la ambición europea de un rival directo

Sevilla/Villarreal (Castellón), 5 feb (EFE).- Betis y Villarreal dirimen este domingo un duelo entre dos equipos de autor, el del chileno Manuel Pellegrini, que se estrenó en España precisamente con el club amarillo, y el de Unai Emery, que medirá el espectacular momento de los sevillanos, con pase a las semifinales de Copa incluido, y la ambición de los castellonenses de entrar en puestos europeos. El Betis del 'Ingeniero' Pellegrini, que hizo historia en un Villarreal al que ha elogiado por su potencial, su capacidad de creación y su gran plantilla, propias de un equipo de 'Champions', quiere demostrar su gran momento de juego y resultados para consolidar su tercera plaza y ante un rival directo, séptimo y al que ahora aventaja en 8 puntos. Los verdiblancos, con un empate y dos triunfos seguidos en Liga, viven en un estado muy dulce por su buen fútbol y sus magníficos resultados, marcando cuatro goles en cada uno de sus tres últimos choques: dos en Liga (4-0 al Alavés y 1-4 al Espanyol) y el jueves en la Copa (0-4 a la Real Sociedad). Aún así, el equipo del barrio de Heliópolis sabe que ahora no caben confianzas, sino refrendarlo ante un adversario de la talla del Villarreal, en una cita para la que Pellegrini ha recuperado a seis jugadores que no pudieron jugar en San Sebastián. Dos recién salidos de lesiones, el extremo Cristian Tello y el medio marfileño Paul Akouokou, y los otros cuatro por llegar muy justos de los partidos con sus selecciones: los argentinos Guido Rodríguez y Germán Pezzella, y los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez. De estos últimos, los dos primeros y Guardado podrían volver al once. La alineación bética podría incluir bastantes variaciones, aunque es una incógnita si Pellegrini, que suele alternar a muchos jugadores, reservará a piezas clave para la semifinal copera del miércoles contra el Rayo como los centrales Bartra y Édgar, o los centrocampistas Canales y el luso William Carvalho. Es probable que Bellerín vuelva al lateral derecho por el francosenegalés Sabaly y Miranda al izquierdo para dar descanso a Álex Moreno, que está en un momento brillante, mientras que Guido podría estar acompañado en el medio por Guardado, con el francés Fekir, el goleador Juanmi y Canales o Ruibal en un tridente ofensivo, y arriba el brasileño Willian José en lugar de Borja Iglesias. Mientras, desde el Villarreal se califica el partido ante el conjunto bético de final, ya que saben que una derrota ante el equipo de Pellegrini ya casi les descartaría en la pelea por la plaza de los andaluces (terceros) y, además, complicaría más la situación en la lucha por las otras plazas europeas. Los de Unai Emery necesitan ganar fuera de casa, donde solo han ganado un partido en la temporada, lo que les hace ser uno de los peores equipos a domicilio. Por ello, una victoria ante uno de los equipos más en racha de la Liga como el Betis supondría un espaldarazo para el equipo amarillo. El equipo castellonense llega con más descanso que su rival, ya que no tuvo Copa del Rey, lo que le ha hecho estar catorce días parados, un período que además le ha permitido recuperar efectivos y lesionados, pues de las once bajas ante el Mallorca de hace dos semanas ahora solo quedarían cuatro o cinco. En el capítulo de ausencias siguen fuera del equipo los lesionados Francis Coquelin y Rubén Peña; a los que se suma la baja del senegalés Boulaye Dia, que continúa en la Copa África. Por el contrario, ya se han recuperado de su lesión los futbolistas Paco Alcácer, Yeremy Pino y Arnaut Danjuma; a los que se pueden sumar de última hora Gerard Moreno y Juan Foyth. Además, Emery recupera a Étienne Capoue tras sanción y a los internacionales Serge Aurier y Samu Chukwueze, que regresan de la Copa de África. El técnico ya podrá contar con el nuevo fichaje de este mercado de invierno, como es el argentino Giovani Lo Celso, ex del Betis que dejó huella en el cuadro verdiblanco y que se estrenará en la convocatoria. Con ello, el posible once podría ser el formado por Gero Rulli como portero, al que acompañarían Serge Aurier o Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza en defensa. Un centro del campo con Étienne Capoue y Dani Parejo como pivotes, junto con Manu Trigueros y Samu Chukwueze en las bandas, y una delantera que podrían integrar Arnaut Danjuma y Yeremy Pino o Alberto Moreno. - Alineaciones probables: Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Ruibal o Canales, Fekir, Juanmi; y Willian José. Villarreal: Rulli; Aurier o Foyth, Albiol, Pau, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros, Chukwueze; Danjuma, Pino o Alberto Moreno. Árbitro: Pablo González Fuertes (C. Asturiano). Estadio: Benito Villamarín. Hora: 18.30. -------------------------------------------------------------- Puestos: Betis (3º, 40 puntos). Villarreal (7º, 32 puntos). La clave: El equilibrio que demuestren dos equipos con una gran pegada en ataque para llevarse a su terreno el partido. El dato: El Betis ha ganado en diez de las veintiuna visitas oficiales del Villarreal al Benito Villamarín, donde el conjunto castellonense ha sumado seis empates y cinco victorias. Las frases: Manuel Pellegrini: "El Villarreal es un rival directo para estar la temporada que viene en Europa". Unai Emery: "El Betis es un gran reto, es el equipo más en forma de LaLiga". El entorno: Se prevé un gran ambiente en el Villamarín, con la afición volcada con su equipo tras su brillante pase a las semifinales de Copa y unos 45.000 espectadores, el máximo permitido por las restricciones sanitarias vigentes. EFE 1010587 jmg/cta/cc/ism