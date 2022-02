El Caribe mexicano se prepara para buscar más turismo y abrir nuevos mercados

Cancún (México), 4 feb (EFE).- La pandemia de coronavirus permitió a los destinos turísticos del estado Quintana Roo, en el Caribe mexicano, recibir en los dos últimos años "turismo prestado" pero este viernes los empresarios de la región dijeron que ha llegado el momento de ir a buscar más y abrir nuevos mercados. "Estamos viviendo con turismo prestado, prestado porque otros destinos no han abierto, prestados por protocolos y situaciones que la pandemia está provocando en otros países", señaló Jesús Almaguer Salazar, nuevo presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. "Vivimos tiempos de ir a buscar a los clientes, ya no estamos para sentarnos a esperar a ver quién nos compra. Hay que cautivarlos y captarlos", agregó. El representante dijo, durante la toma de posesión de la nueva mesa directiva de la asociación hotelera, que darán continuidad a los trabajos realizados por el sector hotelero para aumentar el flujo de turistas y proteger las inversiones de los socios. Además de promocionar los destinos a través de alianzas, más allá de los operadores de tours y agencias de viaje, además de segmentar los mercados y trabajar con las autoridades locales. En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Turismo de México, Miguel Torruco, expuso que a nivel global hubo una contracción del 73 % en el número de turistas y las 10 principales potencias que compiten con México tuvieron caídas del 84 % en captación de turistas mientras que México fue del 46 %. Recordó que en 2021 se prevé que la participación del PIB turístico nacional sea del 7,1%, cuando en el 2020 fue de 6,7 %, por 8,6 % de 2019, y para 2022 se espera sea del 8,3 %. En el acto se llevó una mención especial la cadena española RIU que por primera vez se afilia a una organización de este tipo en México. En entrevista con Efe Pablo Klimann, director de Operaciones de RIU en el Caribe Mexicano, señaló que México siempre ha sido uno de los destinos más importantes para la cadena hotelera. "En el caso concreto de Quintana Roo y Cancún, con la constante inversión que realizamos y el crecimiento que hemos tenido y prevemos para los próximos años, entendimos que la sinergia y colaboración directa con los actores gremiales del sector será clave para crecer de la mano junto al destino", sostuvo. Destacó la buena imagen que tiene la región entre los turistas, la cual se ha visto reflejada en el constante flujo de turistas hacia esta región. "Pese al impacto negativo que ha tenido la pandemia, hemos visto que tanto Quintana Roo como estado y Cancún como destino concreto son dos marcas que generan una confianza y seguridad enorme en los viajeros de todo el mundo", dijo Klimann. "Cancún ha pasado de no estar entre las 20 ciudades más visitadas del mundo en 2019 a ser la segunda con mayores visitantes en 2021. Y gran parte del mérito de ello es el trabajo que se ha hecho por parte de todo el sector", agregó. En una segunda intervención, Torruco también dijo que a pesar de la pandemia en el 2020 se construyeron 17.700 cuartos de hotel con lo que se alcanzaron 874.000 en el país, con 24.700 establecimientos de hospedaje, lo que permitió que el país se colocara en la séptima posición en infraestructura hotelera en el mundo. También señaló que trabajan para ampliar el número de destinos receptores de turismo, toda vez que los 6 destinos más importantes del país, entre ellos el Caribe mexicano, concentran el 92,5 % del total de visitantes. "Queremos que las 225 plazas de vocación turística sean foco de atracción para los visitantes y nos esforzaremos para diversificar los mercados y no depender de Estados Unidos y Canadá, que hoy en día significan el 64 % del total de visitantes", expuso. EFE lc/jmrg/cpy (foto)