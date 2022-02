(Amplía con declaraciones) Redacción deportes, 5 feb (EFE).- Remontada, derrotada y golpeada por el 2-3 con el que Portugal la apartó de su objetivo, que no era otro que el título, la selección española concluye este domingo su recorrido por la Eurocopa 2022 sin consuelo, sea cual sea su posición final en el partido por el tercer puesto que disputa (14.30 hora central europea) contra Ucrania como favorita y con el aval de que jamás quedó fuera del podio europeo. "Es un partido importante, se trata de una medalla en un Europeo, tenemos ganas de jugar este partido y ganar esa medalla", explicó Fede Vidal, el seleccionador español, en la víspera del encuentro. No es mucho, pero es lo único que le queda en la edición actual del torneo al equipo español, dolido porque está fuera de la final, mientras le da vueltas a cómo perdió un partido que dominaba por 0-2 al descanso, cómo le devoró después Portugal y cómo le ocurrió lo mismo que le había pasado el pasado mes de septiembre contra el mismo rival en los cuartos de final del Mundial disputado en Lituania. Es su única derrota en Países Bajos, pero fue definitiva. No importa ya las grandes sensaciones que había transmitido en el 0-8 a Georgia y en el 4-1 a Eslovaquia, cuando se reveló como un favorito indudable a un triunfo final que, de nuevo, por segunda edición consecutiva, le ha sido esquivo, aunque haya sido el más campeón de todos los participantes de la historia en la Eurocopa. Desde 2016 está estancada en los siete trofeos que lucen en su palmarés. Eso invita a una reflexión, que deberá hacer en cuanto termine la competición. "Para nosotros está claro que este domingo, sobre todo este domingo, seguimos representando igual o más que ayer a España, a toda la Federación, a todos los que nos siguen día a día, a todos los que nos quieren y están en las buenas y en las malas. No es un partido cualquiera. Tenemos que conseguir la victoria y el tercer puesto, aunque no sea el partido que nos gusta jugar a todos, porque a todos nos gustaría haber estado en la gran final. Tenemos que jugar con muchísimo orgullo y con todo el corazón del mundo para representar a este gran país de la mejor manera posible y con el tercer puesto", expresó Adolfo, jugador de la selección española. Aún le queda el duelo por el tercer puesto contra Ucrania, cuyas sensaciones son opuestas. De no ser por el penalti que Shoturna estrelló contra el cuerpo de Putilov, el portero ruso, habría forzado la prórroga ante Rusia, por más que su rival le dominó en el marcador casi todo el duelo. Antes había eliminado, contra pronóstico, a Kazajistán. Un advertencia para España de las dificultades que le planteará este domingo. En cualquier caso, la selección española es mejor desde cualquier perspectiva respecto a Ucrania, que la última vez que jugó por la tercera plaza fue en 2005, hace diecisiete años. Los precedentes, a la vez, son concluyentes: en sus 20 enfrentamientos anteriores, España venció 19 y sólo concedió un empate. En los dos últimos, el pasado mes de noviembre, ganó por sendos 3-0. EFE id/ism