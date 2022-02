Domingo 6 de febrero de 2022

------------- DESTACADAS -------------------- - OLIMPISMO. Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022. Pruebas de medalla: slopestyle de snowboard femenino, descenso de esquí alpino masculino, esquiatlón de esquí de fondo masculino, 5.000 metros de patinaje de velocidad masculino, baches de esquí acrobático femenino y saltos de esquí nórdico masculinos desde el trampolín normal. (FOTO) - FÚTBOL. España. LaLiga Santander. El Barcelona recibe al Atlético de Madrid (16.15) y el líder, el Real Madrid, al Granada (21.00), en la 23ª jornada. Este domingo también se juega los duelos Valencia-Real Sociedad (14.00) y Betis-Villarreal (18.30). (FOTO) - MOTOCICLISMO. Los equipos de MotoGP afrontan la segunda y última jornada de entrenamientos de pretemporada en el circuito malasio de Sepang (FOTO). - FÚTBOL. La corona de África que se disputan este domingo en el estadio Paul Biya de Yaundé (16.00 GMT) Egipto y Senegal tiene dos protagonistas indiscutibles: Sadio Mané y Mohamed Salah, estrellas de sus selecciones y pilares del Liverpool desde hace cinco temporadas. (FOTO) (VÍDEO) - FÚTBOL. La "crisis del nueve", término con el que se discute la sequía goleadora que padece la selección chilena, parece tener su origen en el campeonato nacional, que arrancó este fin de semana: las estadísticas muestran que 14 de los 16 equipos que compiten tienen como delantero titular a un extranjero. --------------------------------------------- BALONCESTO - NBA: Chicago Bulls-Philadelphia 76ers, Denver Nuggets-Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers, Dallas Mavericks-Atlanta Hawks, Orlando Magic-Boston Celtics, Houston Rockets-New Orleans Pelicans, Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks. . CICLISMO - Termina la Volta a la Comunidad Valenciana con la quinta etapa, de 92 km entre Paterna y Valencia. (FOTO) - Quinta y última etapa de la Estrella de Bessèges. CRI de 11 km en Alès (Francia). - Seguimiento del estado de salud del ciclista colombiano Egan Bernal. . FÚTBOL - España. LaLiga Santander. 23ª jornada (FOTO): Valencia-Real Sociedad (14.00), Barcelona-Atlético de Madrid (16.15), Betis-Villarreal (18.30) y Real Madrid-Granada (21.00) (hora CET. -1 GMT) - Mundial de Clubes, en Abu Dabi. Segunda ronda: Al Hilal (KSA)-Al Jazira (EAU) (16.30 GMT). - Final de la Copa de África: Egipto-Senegal (16.00 GMT) (FOTO) (VÍDEO) - Inglaterra. Copa. 1/16 de final: Liverpool-Cardiff (13.00), Nottingham Forest-Leicester (17.00) y Bournemouth-Boreham Wood (19.30). (hora CET. -1 GMT) - Alemania. 21ª jornada (FOTO): Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (15.30) y Wolfsburgo-Greuther Fürth (17.30) (hora CET. -1 GMT) - Italia. 24ª jornada (FOTO): Atalanta-Cagliari (12.30), Bolonia-Empoli, Sampdoria-Sassuolo y Venezia-Nápoles (15.00), Udinese-Torino (18.00) y Juventus-Verona (20.45) (hora CET. -1 GMT). - Francia. 23ª jornada: Lorient-Lens (13.00), Estrasburgo-Nantes, Niza-Clermont, Reims-Girondins y Troyes-Metz (15.00), Stade Rennais-Brest (17.00) y Lille-PSG (FOTO) (20.45) (hora CET. -1 GMT) - Portugal. 21ª jornada (FOTO): Boavista-Vizela y Gil Vicente-Santa Clara (16.30), Arouca-Oporto (19.00) y Sporting-Famalicao (21.30) (hora CET. -1 GMT) - Bolivia. 1ª jornada: Aurora-Guabirá, Independiente Petroleros-Always Ready, The Strongest-Oriente Petrolero, Royal Pari-J. - Bolivia. 1ª jornada: Aurora-Guabirá, Independiente Petroleros-Always Ready, The Strongest-Oriente Petrolero, Royal Pari-J. Wilstermann. - Chile. 1ª jornada: Antofagasta-Cobresal, U. La Calera-U. De Chile y Colo Colo-Everton - Colombia. 5ª jornada: Patriotas-La Equidad, Tolima-Atl. Bucaramanga, Millonarios-U. Magdalena, Dep. Pasto-Atl. Nacional - Guatemala. 5ª jornada: Solola-Santa Lucia, Malacateco-Municipal, Guastatoya-Antigua. - Honduras. 3ª jornada: Platense-Victoria, Real Sociedad-Lobos UPNFM, Olimpia-Honduras Progreso. - México. 4ª jornada: Querétaro-Puebla, Atlas-Santos Laguna, Tigres UANL-Mazatlán. - Paraguay. 1ª jornada: Guairena FC-Guaraní, Cerro Porteño-Ameliano. - Perú. 1ª jornada: Carlos Stein-ADT Tarma, AD Cantolao-Universitario. - El Salvador. 5ª jornada: 11 Deportivo-Isidro Metapán, Alianza FC-Luis Ángel Firpo, FAS-Santa Tecla y Platense Municipal-Chalatenango. - Uruguay. 1ª jornada (FALTA HORARIOS): Albion-Rentistas, Boston River-Plaza Colonia, Cerrito-Danubio, Cerro Largo-Montevideo City, Defensor Sp-Liverpool, Fénix-Peñarol, Nacional-Maldonado, River Plate-Wanderers. . FÚTBOL AMERICANO - NFL. Pro Bowl, con las estrellas de la temporada de la NFL . GOLF - DP World Tour. Termina el Campeonato Ras al Khaimah, en el club Al Hamra de Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes Unidos). - Circuito asiático. Acaba el Saudi International, en el Royal Greens Golf and Country Club de la Ciudad Económica King Abdullah. - PGA Tour. Última ronda del AT&T Pebble Beach Pro Am (FOTO). . MOTOCICLISMO - Terminan las pruebas IRTA para MotoGP en el circuito de Sepang (Malasia) (de 02.00 a 11.00 GMT). . OLIMPISMO - Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 (hasta 20) (FOTO). Pruebas de medalla: slopestyle de snowboard femenino, descenso de esquí alpino masculino, esquiatlón de esquí de fondo masculino, 5.000 metros de patinaje de velocidad masculino, baches de esquí acrobático femenino y saltos de esquí nórdico masculinos desde el trampolín normal. . RUGBY - Torneo Seis Naciones. 1ª jornada: Francia-Italia (15.00 GMT) (FOTO). . TENIS - Finales de los torneos ATP 250 de Montpellier (Francia), Pune (India) y Córdoba (Argentina).