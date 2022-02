Destituida jefa de penales por ordenar regreso de Fujimori a "cárcel dorada"

Lima, 5 feb (EFE).- El ministro de Justicia de Perú, Aníbal Torres, afirmó este sábado que la jefa de prisiones de su país, Susana Silva, fue destituida por haber ordenado que el expresidente Alberto Fujimori volviera a la "cárcel dorada" en la que cumple una condena de 25 años. "La expresidenta del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), contra lo dispuesto, ha hecho volver a Fujimori a su cárcel dorada. Este es un acto de corrupción y de discriminación entre sentenciados", enfatizó Torres en un mensaje publicado este sábado en Twitter. El ministro se pronunció poco después de que su despacho diera por concluida la gestión de Silva al frente del INPE y le agradeciera "por los servicios prestados", en una resolución que fue firmada por el presidente del país, Pedro Castillo, y por Torres. Fujimori, de 83 años, fue internado en noviembre pasado en una clínica de Lima tras presentar complicaciones por una fibrosis pulmonar, un mes después de haber sido sometido a una intervención por la obstrucción de una arteria del corazón. Desde que está en prisión, el exgobernante (1990-2000) es periódicamente trasladado a clínicas por males crónicos propios de su avanzada edad, tales como hipertensión arterial, una hernia lumbar, gastritis, fibrilación auricular y lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado hasta seis veces. Fujimori cumple desde 2009 una condena a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 y 1993, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992. El exmandatario es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de una base policial del distrito de Ate, en el este de Lima, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tenga 95 años. Sin embargo, desde que asumió funciones en el actual Gobierno de Castillo, a fines de julio pasado, Torres señaló que se iba a "revaluar" su situación carcelaria para determinar si debe ser trasladado a una prisión común. Torres defiende que "no es crimen cumplir la ley en tanto existan en el Perú privilegios para ciertos condenados", aunque matizó que un eventual traslado del exgobernante estará supeditado a su estado de salud. En su mensaje de este sábado, el ministro también dijo que es víctima de una "campaña de desinformación" que asegura que pretende liberar al exmilitar Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) que cumple una condena a 19 años de cárcel por el delito de rebelión. Aseguró que "por ley, Antauro Humala no puede salir en libertad" y que esa ha sido su posición desde que asumió el cargo, tras lo cual dijo que las personas que están detrás de la presunta campaña provienen de un sector que está "ya bien identificado" y las acusó de haber ocupado "puestos en el Estado sin estar capacitados y contraviniendo la ley". "Entiendan de una vez, la presión de la corrupción no me amilana, la enfrentaré venga de donde venga", sostuvo Torres, uno de los personajes más cercanos al presidente Castillo, quien lo ha mantenido en el cargo a pesar de los numerosos cambios que ha hecho en los ministerios en tan solo seis meses de gestión. EFE dub/dmt