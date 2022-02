Cortizo expresa su respaldo a la canciller panameña en la polémica con México

Ciudad de Panamá, 4 feb (EFE).- El presidente Laurentino Cortizo, expresó este viernes su respaldo a la canciller panameña, Erika Mouynes, criticada por el gobernante mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por oponerse a la designación como embajador en Panamá del historiador Pedro Salmerón, señalado por acoso sexual. "La canciller de Panamá es una gran profesional, tiene todo mi respaldo y todo mi respeto", afirmó Cortizo al ser preguntado sobre el asunto en un acto público en la ciudad de Colón (Caribe). Cortizo remarcó igualmente que "la decisión del presidente de México, es decisión del presidente de México, la decisión de Panamá es decisión de nosotros. Nosotros decidimos si aceptamos o no a un embajador, así como ellos decidieron aceptar el de nosotros, que es muy buen embajador". El martes pasado, en su acostumbrada rueda de prensa diaria, López Obrador dijo que "lo propusimos (a Salmerón) para embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó". La designación de Salmerón como embajador en Panamá causa polémica desde el 17 de enero, cuando López Obrador lo incluyó en su lista de nominados al servicio exterior, pese a que jóvenes lo acusaron de acoso sexual mientras era profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En lugar de Salmerón, México propondrá a Jesusa Rodríguez, quien fue senadora del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), conocida por sus posturas feministas, indigenistas y a favor de la marihuana. "Vamos a presentar una propuesta, a ver si la acepta el Gobierno de Panamá, no creo que el presidente de Panamá (Laurentino Cortizo) esté enterado, yo creo que esto tiene que ver más con la canciller", dijo López Obrador. En Panamá ya han empezado a circular vídeos que resaltan la extrovertida personalidad de Jesusa Rodríguez, que han motivado opiniones encontradas sobre su designación como reemplazo de Salmerón. Cortizo indicó hoy por su parte que Panamá es "respetuoso, no solamente de México, de todos los países, y nosotros exigimos respeto para Panamá". "El respeto se gana, y eso es lo que nosotros exigimos, tanto del presidente de México como de cualquier otro país. Nosotros somos respetuosos, y esperamos lo mismo de cualquier otro país", zanjó el mandatario panameño.