Campaña en Miami denuncia los ataques antisemitas y pide recordar la Historia

Miami, 5 feb (EFE).- Una campaña en contra del antisemitismo, que según sus organizadores está creciendo también en Florida, donde el pasado fin de semana hubo manifestaciones de neonazis, recuerda desde un gran cartel publicitario en Miami que lo que pasó en la Alemania de Adolf Hitler puede repetirse. En el cartel, colocado junto a un cruce de autopistas, está escrito: "Han pasado solo 75 años de las cámaras de gas, así que con un cartel que habla del odio a los judíos no es que estemos reaccionando exageradamente". Detrás de esta campaña, presente también en otros lugares de EE.UU., está el instituto universitario judío Hillel de la Florida International University (FIU) y la organización JewBelong. "Si estas hablando de prohibir libros o de una toma de rehenes en una sinagoga o de volantes que culpan a los judíos de la covid-19 y de nazis en Orlando, es momento de hablar también de cómo combatir todo eso", dice un mensaje de Hallil en su cuenta de Facebook. El instituto se declara "orgulloso" de haberse asociado con JewBelonf para "plantare cara al antisemitismo". La alusión a los nazis en Orlando se debe a las por lo menos dos manifestaciones de grupos pro nazis que tuvieron lugar en esa zona del centro de Florida el pasado fin de semana y suscitaron el rechazo de políticos y personalidades del estado y también una polémica entre demócratas, que acusaron al gobernador Ron Desantis de no reaccionar cn suficiente dureza, y republicanos. Tres personas fueron detenidas este viernes en relación con un incidente surgido en una de esas manifestaciones en el que resultó herido un estudiante judío que circulaba por el lugar. La policía identificó a los detenidos como Joshua Terrell, de 46 años, Jason Brown, de 47, y Burt Colucci, de 45, y dio a entender que puede haber más detenciones en estos días. Este viernes en un acto en Dotal (Miami-Dade por el 77º aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, Fanny Steinmetz, una superviviente del holocausto de 98 años, reclamó: "Que no se vuelva a repetir". La nonagenaria recibió un homenaje por parte de miembros de la comunidad judía del sur de la Florida en la sede del Partido Republicano en Doral, ciudad aledaña a Miami. La mujer se emocionó durante el acto cuando se recordó que ella había perdido a su familia en el campo de exterminio, de donde salió con 16 años y solo 25 kilos de peso cuando fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. EFE ar/si