Aguirre admite que eliminación del Monterrey es "un fracaso absoluto"

Redacción Deportes, 5 feb (EFE).- Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey, reconoció este sábado que la eliminación de su equipo en la segunda ronda del Mundial de Clubes al perder por 1-0 con el Al-Ahly egipcio es "un fracaso absoluto". "Fue una mala noche, fue un fracaso absoluto, pero esto sigue. El equipo es uno que compite y esto tampoco es algo que nos desvíe del trabajo que llevamos. Aunque siempre hay consecuencias", dijo en rueda de prensa tras caer contra el campeón africano. A pesar del resultado negativo, Aguirre descartó que piense en renunciar a su cargo ya que confía en enmendar el "fracaso" con una buena actuación en su tercer torneo de Liga al frente del Monterrey, el Clausura 2022 del fútbol mexicano. "Es temprano para eso (renunciar), la Liga está ahí, llevamos tres partidos del torneo. Este resultado no era lo que esperábamos, esta eliminación es un fracaso, pero me siento fuerte para seguir aquí", aseguró. Perder contra Al-Ahly significó otro mal resultado en la gestión de Aguirre en el Monterrey que se suma a un par de eliminaciones en los cuartos de final en sus dos primeros torneos en la Liga. El estratega de 62 años sólo ha podido conseguir con la plantilla más valiosa de México el título del año pasado de la Liga de Campeones de la Concacaf que le otorgó el boleto al Mundial de Clubes. "Hoy nos faltó un poco de inteligencia para parar sus contraataques, no entendimos que jugaban a eso y cuando intentamos meter un gol, nos hicieron uno", destacó. Aguirre pidió disculpas a la afición del Monterrey por la derrota ante el Al-Ahly que los echa de la pelea por el título del Mundial de Clubes y los obliga a jugar un partido por el quinto lugar ante el perdedor del duelo entre Al-Hilal saudí y el Al-Jazira emiratí. "Estamos apenados los jugadores y yo. Disculpas a la afición. Asumimos fracaso, pero debemos darle al trabajo y para adelante, a lo que sigue", sentenció.