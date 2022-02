3-3. Camerún supera su depresión con épica

Redacción deportes, 5 feb (EFE).- Camerún superó su dolorosa eliminación en semifinales frente a Egipto y acabó tercero en la Copa África tras derrotar a Burkina Faso, que desperdició una ventaja de tres goles para perder en la tanda de penaltis con una parada decisiva de André Onana. Camerún salvó la honra ante sus aficionados con mucha incertidumbre, después de firmar un primer tiempo terrible y un mal inicio de la segunda parte que dejó el marcador en un 3-0 que parecía inabordable y definitivo. Sin embargo, entre el minuto 72 y el 88, un tanto de Stephane Bahoke y un doblete de Vincent Aboubakar rescataron a Camerún para mandar el choque a los penaltis. Los dos tantos sirvieron al capitán camerunés para acentuar su condición de máximo anotador del torneo. Con ocho goles cerró su tercera presencia en una Copa África el que fuera jugador del Besiktas y el Oporto, entre otros. Solo el zaireño Pierre Ndaye Mulamba, en la edición de 1974 consiguió más goles que él en una fase final. Acabó con nueve. En los penaltis, Burkina Faso dejó escapar la oportunidad de acabar con un buen tercer puesto. Habría igualado el de Gabón 2017 y se habría quedado cerca del subcampeonato que logró en Sudáfrica 2013. Aún así, la cuarta plaza no es un mal logro para una selección que no era ni mucho menos una de las favoritas y que ha conseguido una posición muy digna frente a la selección anfitriona. Burkina Faso hizo frente a un equipo deprimido tras caer en semifinales frente a Egipto en la tanda de penaltis que acabó con su aventura en la competición. Las paradas del egipcio Gabarski de hace un par de días a los jugadores de Camerún hicieron mucho daño a los hombres dirigidos por el portugués Toni Conceiçao. Mentalmente hundidos por haber caído ante su afición cuando rozaron el premio de la final, afrontaron la pelea por el tercer puesto como un castigo más que como un premio. Enfrente, Burkina Faso, que perdió con más claridad frente a Senegal, tenía más ganas de llevarse el premio de consolación y añadir un buen puesto a su escaso currículum en la competición. En total, ha participado en sólo 12 de las 33 ediciones de la Copa África, pero ha conseguido resultados más que aceptables. Durante el duelo, Camerún casi nunca tuvo el control y estuvo a expensas de su rival, que antes de la media hora ya inauguró el marcador por medio de Steeve Yago, que no desaprovechó un servicio de Isaa Kaboré para definir ante Onana con un disparo por alto. El mismo Onana, antes del descanso, protagonizó una de las jugadas absurdas de la Copa África. Con el pecho, se introdujo el balón en la portería después de un centro de Burkina Faso sin aparente peligro y que acabó con la pelota dentro de la portería de Camerún. El 2-0 y la depresión del anfitrión, parecía definitivo. Y más cuando al inicio del segundo acto, llegó el tercero, obra de Djibril Ouattara, que en el minuto 49 conectó un cabezazo imparable para Oanana, desesperado con el resultado. Seguro que no imaginaba ni en sus mejores sueños lo que iba a pasar después. Entonces, Burkina Faso, pisó el freno y Camerún aprovechó para cambiar de marcha y empatar el marcador. En apenas veinte minutos, igualó el encuentro y Aboubakar, que salió al campo tras el descanso, fue el revulsivo que necesitaba su equipo. Primero, en el minuto 72, empató Bahoke tras aprovechar un rechace dentro del área; después, Aboubakar, de cabeza a la salida de un córner, redujo distancias en el minuto 86; y en el 88, de nuevo Aboubakar, con incertidumbre por la intervención del VAR para revisar una posible falta, empató sobre la bocina y mandó el choque a los penaltis. En ellos, Onana acertó el tercer lanzamiento de Toure para Burkina Faso. Camerún acertó en todos sus intentos y salvó la honra con un tercer puesto que supo a gloria después de remontar un 3-0 adverso que parecía condenar al equipo de Conceiçao a una depresión de la que salió con épica. -- Ficha técnica: 3.- Burkina Faso: Ouedraogo; Kaboré, Ouattara, Edmond Tapsoba, Yago; Toure, Ouedraogo (Sawadogo, m. 94); Bertrand Traoré (Bande, m. 87), Sangare, Abdoul Tapsoba (Eric Traore, m. 87); Ouattara (Konate, m. 94). 3.- Camerún: André Onana; Ganago (Ngamaleu, m. 46), Mbaizo, Moukoudi, Onguene, Oyongo; Kunde, Jean Onana, Oum Gouet (Aboubakar, m. 46); Bahoken, Bassogog. Goles: 1-0, m. 24: Yago; 2-0, m. 43: Onana, en propia meta; 3-0, m. 49: Ouattara; 3-1, m. 72: Bahoken; 3-2, m. 86: Aboubakar; 3-3, m. 88: Aboubakar. Penaltis: 0-1: Aboubakar; 1-1: Kaboré; 1-2: Ngamaleu; 2-2: Ouattara; 2-3: Ekambi; 2-3: Toure, para Onana; 2-4: Kunde; 3-4: Yago; 3-5: Oyongo Árbitro: Redouana (Marruecos). Mostró cartulina amarilla a Yago (m. 45+3), Abodul Tapsoba (m. 52), Ouedraogo (m. 68) y Abdoul Tapsoba por parte de Burkina Faso y a Bakohen (m.48) y a Ekambi (m. 68) por parte de Camerún. Incidencias: partido correspondiente al tercer y cuarto puesto de la Copa África disputado en el Stade Ahmadou Ahidjo de Yaundé (Camerún) ante cerca de 25.000 espectadores. EFE jjl/apa