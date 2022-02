107-98: Los Mavericks derrotan a los Sixers con un Doncic sensacional

Redacción deportes (EE.UU.), 5 feb (EFE).- Los Dallas Mavericks derrotaron este viernes a unos Philadelphia 76ers Sixers que dominaron más de la mitad del partido pero que no pudieron con el empuje de Luka Doncic (107-98). El esloveno logró un triple-doble de 33 puntos, 13 rebotes y 15 asistencias. Lo ayudaron Reggie Bullock con 20 puntos, Jalen Brunson con 19, Dwight Powell con 14 y Dorian Finney-Smith con 13. Por los Sixers, el camerunés Joel Embiid, que jugó su partido 300 en la NBA, logró 27 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 3 tapones. Más allá de lo deportivo, el encuentro estuvo marcado por una interrupción de 45 minutos en el primer cuarto después de que una de las canastas se desajustara del tablero. Ante la imposibilidad de los operarios del American Airlines Arena de Dallas (EE.UU.) de ajustar el cesto en horizontal al tablero, cambiaron la grúa de canasta completa y luego hubo que esperar a que los jugadores volvieran a calentar. La mayor parte de los tres primeros cuartos del partido, los de Filadelfia fueron por delante en el marcador, que no pudieron mantener a su favor por el extraordinario desempeño de Doncic. EMBIID TIRA DE LOS SIXERS En la primera mitad del cuarto inicial, el partido estaba muy igualado pero un mate de Joel Embiid dio una pequeña ventaja para los Sixers (14-19 con 6.34 en el reloj). Luka Doncic lo contestó inmediatamente con un triple con paso atrás, pero Seth Curry dibujó la mayor diferencia en el marcador para los Sixers hasta ese momento (17-27, a 2.30 del final del primer segmento). Doncic anotó 9 puntos, los mismos que Embiid y Tobias Harris en los Sixers, y el marcador terminó 24-33 tras un primer cuarto que concluyó una hora y media después de la hora del comienzo del encuentro debido a los problemas con el aro. El segundo parcial empezó con un martillazo de Andre Drummond y un triple posterior de Georges Niang abría la herida de los Mavericks (24-38 con 11.13 para el descanso). Pero los texanos, apretando en defensa, no entregaban el partido y un triple de Reggie Bullock, seguido de una asistencia de Doncic que Dwight Powell convirtió en "alley-oop", impedían que los Sixers se escaparan demasiado (44-51 a 4.10 del final de la primera parte). Con unos apasionantes últimos minutos del segundo cuarto, con Doncic asistiendo a diestra y siniestra y Embiid recuperando balones hasta tirándose en plancha de espaldas en el parqué, el luminoso quedaba en 53-63 en el ecuador del encuentro. DONCIC RECUPERA A LOS MAVERICKS El tercer cuarto empezó frenético, sobre todo para los Mavericks, y Doncic se enganchaba del aro para insistir en que todavía quedaba partido (63-68 con 9.20 en el reloj). Un nuevo "alley-oop" de Powell tras asistencia de Jalen Brunson acercaba todavía más el marcador (65-68) mientras Doncic seguía anotando y estaba decidido a no dar el encuentro por perdido (71-72 a falta de 6.08). La espléndida remontada de los Mavericks en el tercer cuarto (32-15) la culminó Bullock con un triple que puso a los de Dallas por delante (79-76 a 2.49 del final del segmento). Los de casa se vinieron arriba y Doncic volvió a agarrarse del aro para dejar a los Mavericks con 7 puntos de ventaja (85-78) al concluir el parcial. Doncic comenzó el último cuarto en el banquillo, pero para entonces ya llevaba un triple-doble. Otro triple de Niang volvía a poner a los Sixers en cabeza, pero Doncic, de regreso en la cancha, dejaba a los Mavericks por delante de nuevo (90-89 a falta de 7.30). A escasos cinco minutos para el final del partido, una canasta de Powell aumentaba la ventaja de los locales (98-91 con 4.51 para el final). Embiid falló varios intentos de triple los últimos momentos del partido y al final no pudo hacer nada para evitar la derrota. EFE ie/dvp/jad