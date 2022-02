Wall Street suma su segunda semana de ganancias gracias al sector tecnológico

Nueva York, 4 feb (EFE).- Wall Street suma su segunda semana consecutiva de ganancias gracias al sector tecnológico, cuyos resultados trimestrales han animado a los inversores, salvo la notable excepción de Meta, la antigua Facebook, que sufrió un recorte de valor histórico. Los últimos cinco días han sido tan positivos para los principales indicadores estadounidenses que esta ya se considera la mejor semana de 2022: el Dow Jones avanza un 1,1 %; el S&P 500 un 1,6 % y el Nasdaq un 2,4 %. En contraste, las principales plazas europeas han sucumbido al temor de que el Banco Central Europeo suba pronto los tipos de interés: Milán ha retrocede el 1,79 %, Fráncfort, el 1,75 %; Madrid, el 1,15 %; París, el 0,77 %; y Londres, el 0,17 %. Una de las claves ha sido el informe de empleo de enero de EE.UU. publicado este viernes, que sorprendió con 476.000 puestos de trabajo creados cuando los analistas esperaban una disminución atribuible al efecto de la variante ómicron del coronavirus. Los datos reafirmaron las expectativas de que la Reserva Federal endurezca pronto su política monetaria, lo que hoy disparó el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el 1,93 %, algo que no se veía desde antes de que se declarara la pandemia a principios de 2020. "La Fed claramente está apresurándose a reparar su error al abordar la inflación, y este entorno global de alza en la rentabilidad de los bonos se lo va a poner difícil a los activos de riesgo", señaló el analista Edward Moya, de la firma Oanda. No obstante, el sector tecnológico, que suele verse perjudicado por esa tendencia en el mercado de deuda, es el ganador de la semana con una importante revalorización del 5 %, seguido por el de bienes raíces (1,5 %) y el sanitario (3,9 %). Las empresas tecnológicas, incluidas varias del grupo de las "Big Tech", han protagonizado un tira y afloja bursátil relacionado con sus resultados del ejercicio pasado, que fueron buenos en el caso de Alphabet y Amazon, pero malos en el de Meta. Meta sufrió el mayor recorte de valor de la historia de Wall Street el jueves, de unos 250.000 millones de dólares, tras dar cuenta de una reducción trimestral en los beneficios, su primer descenso en usuarios activos y unos débiles pronósticos de futuro. La matriz de Facebook reveló que perderá 10.000 millones de dólares en su importante negocio de publicidad debido al reciente cambio en la política de privacidad de Apple, que dificulta la tarea de los anunciantes en internet. Otra tecnológica golpeada fue Paypal, que sufrió una caída del 24 % el miércoles tras revelar el impacto negativo de la inflación en sus cuentas del último trimestre y prever unos beneficios flojos en 2022. Mientras, Alphabet y Amazon superaron las expectativas, la primera gracias a sus ingresos publicitarios y la segunda al comercio online y la nube, lo que ha devuelto cierta confianza en este sector del que muchos dudan tras dos años de recorrido estelar. Los inversores también apostaron por otras firmas, desde la fabricante de chips AMD hasta la red social Snap, pasando por Pinterest. En el mercado de petróleo, el barril de Texas superaba los 92 dólares, en precios no vistos desde 2014, ante la ola de frío que afecta al sur de EE.UU., y que se ha se suma al riesgo de oferta que suponen los problemas geopolíticos en Europa del Este y Oriente Medio. En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin resurgía a última hora de este viernes hasta los 40.000 dólares y el ethereum, otra de las divisas más populares, rozaba el nivel de los 3.000 dólares, en ambos casos recuperándose tras casi dos semanas a la baja. Nora Quintanilla