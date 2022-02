Viernes , 4 de febrero de 2022 (23.00 GMT)

CHINA RUSIA Xi y Putin cierran filas frente a Occidente Pekín (EFE).- Xi Jinping y Vladímir Putin, presidentes de China y Rusia, cerraron hoy filas frente a Occidente y se comprometieron a afrontar juntos lo que consideran "amenazas a la seguridad" tras reunirse en vísperas de la inauguración esta noche de los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china. La reunión tuvo lugar esta tarde en la Residencia de Huéspedes de Estado Diaoyutai y comenzó con Xi y Putin saludándose por gestos, sin darse la mano, pero sin usar tampoco mascarilla, y terminó con una declaración conjunta tras conversaciones calificadas de "francas" y "amigables" por la Cancillería china. Con la crisis en torno a Ucrania y las tensiones a cuenta de Taiwán -cuya soberanía reclama China- bajo la mesa, Xi cerró filas en torno a su aliado y destacó que China y Rusia van a profundizar su coordinación estratégica "sin descanso" y que también van a afrontar juntos lo que denominó "injerencias externas" y "amenazas a la seguridad regional". UCRANIA CRISIS Moscú califica de "absurda" acusación sobre vídeo falso para atacar Ucrania Moscú (EFE).- Rusia calificó este viernes de "absurdas" las declaraciones de autoridades de EEUU sobre la supuesta preparación de un vídeo falso para utilizarlo como pretexto de ataque contra Ucrania. "El carácter absurdo de esas reflexiones, que aumentan con cada día, es evidente para cualquier analista con algunos conocimientos", dijo el Ministerio de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, en una entrevista con el canal Ren TV. El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby, dijo la víspera que Rusia "podría producir un vídeo gráfico de propaganda, con cadáveres y actores que simularían ser gente de luto" para justificar su ataque a Ucrania. En ese sentido, esas armas podrían ser representadas de tal forma que parezca que han sido suministradas por Occidente a Ucrania, dijo Kirby. EEUU PENCE Pence refuta a un Trump "equivocado": Yo no podía anular las elecciones Miami (EEUU) (EFE).- El exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence refutó este viernes la idea de que él hubiera podido anular las elecciones de noviembre de 2020 y subrayó que la "presidencia le pertenece al pueblo estadounidense y solo al pueblo estadounidense". En una intervención en una conferencia de "conservadores constitucionales", como la definió en un Twitter, celebrada en Orlando (Florida) Pence respondió a un reciente comunicado de Trump. "Esta semana, nuestro expresidente dijo que yo tenía derecho a 'anular la elección'. El presidente Trump está equivocado. No tenía derecho a anular la elección", subrayó. R.UNIDO GOBIERNO Purga en Downing Street tras el escándalo de las fiestas Guillermo Ximenis Londres (EFE).- El Gobierno británico atribuyó este viernes la cascada de dimisiones de las últimas horas en Downing Street a la purga que el primer ministro, Boris Johnson, se comprometió a llevar a cabo ante sus diputados para tratar de pasar página al escándalo de las fiestas durante la pandemia. Un portavoz oficial de Johnson indicó que las marchas del secretario privado del primer ministro, Martin Reynolds, el jefe de personal de Downing Street, Dan Rosenfield, y el director de Comunicación del Gobierno, Jack Doyle, se decidieron de "mutuo acuerdo" antes de ser anunciadas el jueves. Reynolds ha estado en el centro del "Partygate" desde que se aireó un correo en el que invitaba a cerca de cien personas a una reunión en el jardín de la residencia oficial de Johnson en mayo de 2020 -cuando estaban vigentes las restricciones sociales para evitar contagios- y pedía a los asistentes que trajeran sus propias bebidas alcohólicas. PEKIN 2022 INAUGURACIÓN Pekín hace historia con doblete olímpico y "respuesta" sobre DDHH en Xinjiang Pekín (EFE).- Con mensajes reiterados a la unidad y homenajes a la diversidad de China Pekín inauguró este viernes los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno en una ceremonia condicionada por la pandemia y el boicot diplomático a cuenta de los supuestos abusos contra los derechos humanos en la región de Xinjiang. La respuesta al boicot por parte del Gobierno del país asiático llegó literalmente portada por la Llama Olímpica, pues en pareja junto al atleta Zhao Jiawen fue la esquiadora de fondo Dinigeer Yilamujiang, de la minoría uigur de Xinjiang, quien encendió el pebetero olímpico. Bajo el lema "Juntos por un futuro compartido", el presidente chino, Xi Jinping, declaró inaugurados los Juegos en presencia de un reducido número de dirigentes internacionales, debido tanto a la pandemia como al citado boicot, encabezado por Estados Unidos. UCRANIA CRISIS ALEMANIA La suspensión del canal ruso RT aviva las tensiones entre Berlín y Moscú Berlín (EFE).- Las complejas relaciones entre Alemania y Rusia se han enturbiado aún más por un conflicto de carácter informativo, protagonizado por la suspensión del canal en alemán del medio ruso RT y la prohibición de la cadena pública alemana Deutsche Welle en Rusia. El ministerio de Exteriores ruso decidió este jueves retirar la licencia a la cadena pública germana y clausurar sus oficinas en Moscú en represalia por la decisión del regulador de medios alemán de prohibir la retransmisión del nuevo canal RT Deutsch. Berlín y Moscú se acusan mutuamente de coartar la libertad de prensa y de opinión en una disputa que viene de lejos pero que se ha intensificado al ahondarse en los últimos meses la crisis en torno a Ucrania. EEUU DESEMPLEO EEUU arranca 2022 con fuerte creación de empleo y la tasa de desempleo en 4 % Washington (EFE).- El mercado laboral estadounidense comenzó 2022 de una forma mucho mejor que la augurada por los analistas y en el primer mes del año se crearon 467.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se situó en el 4 %. Así lo apuntan los datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que muestran una recuperación del mercado laboral más robusta que la esperada. Mientras no hubo sorpresas con el desempleo —194.000 desempleados más y una tasa del 4 %— sí resultó inesperada la cifra de nuevos puestos de trabajo, en un contexto que parecía mucho más adverso por culpa del avance de la variante ómicron de la covid-19 durante el inicio del año y el cierre de 2021. CORONAVIRUS ============ CORONAVIRUS EEUU Estados Unidos supera las 900.000 muertes confirmadas por covid-19 Washington (EFE).- Estados Unidos superó este viernes las 900.000 muertes confirmadas por la covid-19, una cifra que llega tras el auge de contagios por la variante ómicron y solo dos meses después de que se superaran los 800.000 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. A las 17.00 horas del viernes (22.00 GMT), el contador de la universidad registraba un total de 900.334 fallecimientos por el virus desde que empezó la pandemia en Estados Unidos, el país que más muertes ha registrado por covid-19 del mundo. CHILE Chile rompe récord diario de contagios por tercer día consecutivo con 37.468 Santiago de Chile (EFE).- Chile batió este viernes, por tercer día consecutivo, su récord de contagios diarios al detectarse 37.468 nuevos casos de covid-19 con una positividad en el país que asciende al 23,9 % debido al avance de la variante ómicron. Durante meses el país mantuvo la pandemia bajo control de la mano de un masivo proceso de vacunación, pero la variante ómicron provocó en enero una escala sin precedentes en la expansión del virus, aunque sin aumentar los cuadros graves en la red hospitalaria. COLOMBIA Duque recibe más de un millón de vacunas contra covid-19 donadas por España Bogotá (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió este viernes un cargamento con más de 1,1 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer contra la covid-19 donadas por España, que fueron entregadas en Bogotá por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela. En el acto, que tuvo lugar en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), el mandatario colombiano señaló que "la hermandad entre Colombia y España una vez más queda constatada con un hecho que proporcionará muchos beneficios a los colombianos". BOLIVIA Bolivia suma 3.396 nuevos contagios y 28 decesos por la covid-19 La Paz (EFE).- Bolivia suma 3.396 nuevos contagios de covid-19 y 28 decesos en medio de la confirmación de la celebración del Carnaval en cinco ciudades bolivianas, incluyendo la oriental Santa Cruz, la más golpeada por la cuarta ola de la pandemia. El último reporte del Ministerio de Salud indica que la mayor cantidad de nuevos contagios se reportaron en Santa Cruz con 1.028 casos, La Paz con 966 y la central Cochabamba con 770. ---- BREXIT IRLANDA DEL NORTE Los unionistas de Irlanda del Norte prevén que siga la crisis por el Brexit Dublín (EFE).- La crisis desatada en Irlanda del Norte debido al golpe asestado por el Partido Democrático Unionista (DUP) al protocolo del Brexit no tiene visos de solucionarse a corto plazo, ya que, según esta formación, hay pocas posibilidades de que la UE y el Reino Unido logren un acuerdo en las "próximas semanas".Así lo afirmó este viernes su líder, Jeffrey Donaldson, después de que su compañero Paul Givan presentase el jueves la dimisión como ministro principal norirlandés, lo que ha provocado la caída del Ejecutivo y ha tensado la negociación que mantienen Londres y Bruselas sobre el controvertido protocolo. En declaraciones a la cadena BBC Ulster Radio, Donaldson aseguró que el primer ministro británico, Boris Johnson, le confesó la pasada semana durante un encuentro privado que la posibilidad de que las parten lleguen a un acuerdo a final de este mes es de "entre un 20 ó un 30 %". AMAZON SINDICATO Segunda oportunidad para formar el primer sindicato de Amazon en EE.UU. Washington (EFE).- Tras el fracaso de hace un año, los trabajadores de una planta de Amazon en Alabama (EE.UU.) iniciaron por segunda vez el proceso para decidir si forman un sindicato, que sería el primero dentro del gigante tecnológico, acusado de impedir que sus empleados se organicen. Los más de 6.000 trabajadores de este almacén ubicado en Bessemer, a las afueras de Birmingham (Alabama), comenzaron a recibir hoy las papeletas para votar en el proceso, que se lleva a cabo por correo debido a la pandemia de covid-19 y que se alargará hasta el 28 de marzo, cuando se espera que comience el recuento. Es el segundo intento para formar un sindicato en esta planta, ya que el año pasado la mayoría de empleados votaron en contra en un polémico referendo que la autoridad laboral de Estados Unidos ordenó repetir por irregularidades y presiones contra trabajadores por parte de la compañía. DÍA CÁNCER Casos de cáncer en América pueden subir un 60 % para 2040 si no hay medidas Washington (EFE).- Los nuevos casos de cáncer podrían aumentar casi un 60 % para 2040 en el continente americano si no se adoptan medidas, alertó este viernes la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El organismo, con sede en Washington, instó en un comunicado a aumentar los servicios de tratamiento de esta enfermedad y a mejorar la prevención, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, conmemorado cada 4 de febrero. Este mal es la segunda causa principal de muerte en América después de las dolencias cardiovasculares: unos 4 millones de personas fueron diagnosticadas y 1,4 millones murieron de cáncer en 2020 en la región, de acuerdo al Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según esos datos, se espera que más de 6,2 millones de personas sean diagnosticadas con cáncer para 2040. BRASIL CAFÉ Tomar café seguirá siendo más caro este año y parte de la culpa es de Brasil São Paulo(EFE).- Después de alcanzar en 2021 niveles no vistos en una década, el precio del café seguirá disparado este año y parte de la culpa la tiene Brasil, cuya cosecha se verá limitada por adversidades climáticas y desafíos logísticos relacionados con la covid-19. El mercado global depende, en buena medida, del volumen de café que sea capaz de extraer Brasil en un escenario inestable, con una oferta apretada, una demanda boyante y la pandemia de coronavirus aún causando estragos en las cadenas productivas internacionales. MUSEO GUGGENHEIM Los coches según Norman Foster, la estrella del 25 aniversario del Guggenheim Bilbao (España) (EFE).- Una muestra con 38 automóviles históricos seleccionados por Norman Foster y otra que permitirá ver al completo los fondos propios del Museo Guggenheim Bilbao serán las dos grandes apuestas del centro este año, en el que celebra su 25 aniversario. El director del Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, y los comisarios del centro han presentado el programa de actividades que se desarrollarán a lo largo de este año, que también incluirá una nueva proyección de luz y sonido sobre la fachada, un espectáculo que hace cinco años reunió a trescientas mil personas. PREMIOS GOYA Cate Blanchett recibirá el primer Goya Internacional Madrid (EFE).- La actriz australiana Cate Blanchett recibirá el próximo 12 de febrero en Valencia (este) el primer Goya Internacional, un nuevo reconocimiento de la Academia de Cine española para "personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo". Este premio le será entregado a Blanchett, quien próximamente se pondrá a las órdenes del director español Pedro Almodóvar, por "ser una figura extraordinaria del cine mundial” y "una actriz que ha interpretado personajes inolvidables que ya son parte de nuestra memoria y de nuestro presente". Ganadora de dos Óscar, a la mejor actriz protagonista por "Blue Jasmine" de Woody Allen y a mejor actriz de reparto por "The Aviator" de Martin Scorsese, además de tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres Premios del Sindicato de Actores, es uno de los talentos más reclamados por la industria y respetados y queridos por amantes del cine de todo el mundo. EFE int-mmg