Viernes , 4 de febrero de 2022 (12.00 GMT)

UCRANIA CRISIS Von der Leyen no descarta utilizar Nord Stream II para sancionar a Rusia París (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no descarta utilizar el gasoducto Nord Stream II, que conecta Rusia con Alemania por el Báltico, como parte del dispositivo de sanciones en caso de que Moscú decidiera una nueva intervención militar en Ucrania. Esa posibilidad "dependerá de la actitud de Rusia", afirma Von der Leyen en una entrevista publicada este viernes en el diario económico francés Les Echos, en la que explica el comportamiento "extraño" que está teniendo en los últimos meses la compañía gasística estatal rusa Gazprom. POLONIA EEUU Llega a Polonia el primer destacamento de nuevas tropas estadounidenses Cracovia (Polonia) (EFE).- Un grupo de militares estadounidenses llegó este viernes a Polonia, como parte del contingente que Washington destinará temporalmente a este país, anunció el ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak. "Ya hay un grupo preparatorio en Polonia para instalar a las fuerzas de la brigada aerotransportada de la 82 División de Combate de Estados Unidos", anunció este viernes en un comunicado el ministro Blaszczak. CRANIA CRISIS Moscú califica de "absurda" acusación sobre vídeo falso para atacar Ucrania Moscú (EFE).- Rusia calificó este viernes de "absurdas" las declaraciones de autoridades de EEUU sobre la supuesta preparación de un vídeo falso para utilizarlo como pretexto de ataque contra Ucrania. "El carácter absurdo de esas reflexiones que aumentan con cada día es evidente para cualquier analista con algunos conocimientos", dijo el Ministerio de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, en una entrevista con el canal Ren TV. UCRANIA CRISIS Macron irá el lunes a Rusia y el martes a Ucrania por la crisis entre ambos París (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, que en los últimos días ha mantenido una gran actividad diplomática por teléfono para intentar bajar la tensión entre Rusia y Ucrania viajará a esos dos países el lunes y el martes próximo. Fuentes del Elíseo anunciaron este viernes ese viaje, sin dar en un primer momento detalles sobre los encuentros que mantendrá. CHINA RUSIA Xi y Putin acuerdan afrontar juntos las "amenazas a la seguridad regional" Pekín (EFE).- China y Rusia profundizarán "sin descanso" su "coordinación estratégica" y afrontarán juntas "las injerencias externas y las amenazas a la seguridad regional", afirmó hoy el presidente chino, Xi Jinping, durante su reunión en Pekín con su homólogo ruso, Vladímir Putin. "Esto es algo que no ha cambiado y no cambiará. Respetamos la soberanía del otro, así como sus intereses de seguridad y de desarrollo. Afrontaremos las injerencias exteriores y las amenazas a la seguridad regional", dijo Xi al reunirse en persona -por primera vez en dos años- con Putin, en medio de los crecientes roces de ambos países con Estados Unidos, recoge la prensa oficial. JAPÓN EEUU Kishida reafirma la alianza de Japón y EEUU en recepción de nuevo embajador Tokio (EFE).- El primer ministro nipón, Fumio Kishida, recibió este viernes al nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Rahm Emanuel, junto al que reafirmó la importancia de su cooperación bilateral ante los desafíos conjuntos en la región. La llamada de cortesía del diplomático estadounidense se produce en un contexto de tensión regional debido a las siete pruebas armamentísticas realizadas por Corea del Norte en enero, sumado a una China cada vez más asertiva en las aguas de la región. R.UNIDO MONARQUÍA Isabel II alcanza las siete décadas de reinado en un momento de turbulencias Londres (EFE).- La reina Isabel II se convierte este domingo en la única monarca británica que cumple 70 años en el trono, pero este récord llega empañado por la ausencia de su difunto marido, varios conflictos familiares y una salud debilitada. La soberana estará en Sandringham (este de Inglaterra) cuando este domingo tenga un doble recuerdo: la muerte de su padre, el rey Jorge VI, en 1952, y su ascenso al trono con 25 años de edad.Será la primera vez que Isabel II, de 95 años, marque su llegada a la corona sin Felipe de Edimburgo, con el que se casó en noviembre de 1947 y que falleció el pasado abril a los 99 años de edad. EEUU INFRAESTRUCTURAS Biden exigirá convenios colectivos en la construcción de infraestructuras Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este viernes una orden ejecutiva en la que exigirá que se firmen convenios colectivos entre los trabajadores y las constructoras para todos aquellos proyectos de infraestructuras con fondos del Gobierno que superen los 35 millones de dólares. Según adelantó la Casa Blanca en un comunicado, se prevé que la medida afecte a unos 200.000 trabajadores en el sector de la construcción y a proyectos de infraestructuras por un valor total aproximado de 262 millones de dólares, tomando como referencia los datos de 2021. BIRMANIA CRISIS Denuncian la quema de cientos de casas por parte del Ejército en Birmania Bangkok (EFE).- Soldados del Ejército birmano han quemado cientos de casas en la región central de Sagaing, uno de los bastiones de la resistencia contra la junta militar, lo que ha provocado el desplazamiento de unas 2.000 personas, denuncian residentes a los medios locales.según el relato de los afectados, publicado anoche por el portal Myanmar Now, los soldados quemaron toda la población de Mwe Tone, compuesta por unas 250 viviendas, y la mitad de la pedanía de Pan, conformada por unos 500 hogares. MARRUECOS SUCESOS El equipo de recate "más cerca" del niño caído en un pozo en Marruecos Rabat (EFE).- Los efectivos de rescate marroquíes continúan este viernes por tercer día consecutivo los trabajos a contrarreloj para sacar a Rayan, el niño de cinco años que cayó al interior de un pozo en el norte del país, y esta mañana están "mucho más cerca" de él, según dijeron a EFE. Fuentes de las autoridades locales informaron de que los efectivos y socorristas marroquíes están "extremadamente movilizados en estos momentos porque están mucho más cerca del pequeño". CORONAVIRUS AUSTRALIA Australia valora reforzar residencias de ancianos con soldados ante la covid Sídney (Australia) (EFE).- El Gobierno de Australia dijo este viernes que valora reforzar las residencias de ancianos con el despliegue de soldados en tareas de ayuda ante el repunte de la covid-19 que ha causado un incremento de muertes, ha reducido el personal y forzado el cierre de muchos hogares de la tercer edad. El primer ministro, Scott Morrison, admitió ante los medios que este sector está en "crisis" y que le ha pedido a sus ministros de Defensa, Peter Dutton; Salud, Greg Hunt; y Cuidados de Ancianos, Richard Colbert, "que avancen conjuntamente en los planes sobre la posibilidad de que los militares puedan seguir apoyando (en la respuesta contra la covid-19)". CORONAVIRUS TURISMO Bali reabre sus puertas al turismo internacional tras dos años de semicierre Singapur (EFE).- La isla indonesia de Bali reabrió este viernes para turistas del todo el mundo aunque con cuarentena tras casi dos años sin recibir vuelos internacionales debido a la pandemia de covid-19. La isla permite desde hoy vuelos procedentes de todo el mundo, tras abrir en octubre solo a una lista limitada de países (China, Japón, Corea del Sur, Dubái y Nueva Zelanda). EFE alf