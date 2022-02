Viernes , 4 de febrero de 2022 (09.00 GMT)

UCRANIA CRISIS Von der Leyen no descarta utilizar Nord Stream II para sancionar a Rusia París (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no descarta utilizar el gasoducto Nord Stream II, que conecta Rusia con Alemania por el Báltico, como parte del dispositivo de sanciones en caso de que Moscú decidiera una nueva intervención militar en Ucrania. Esa posibilidad "dependerá de la actitud de Rusia", afirma Von der Leyen en una entrevista publicada este viernes en el diario económico francés Les Echos, en la que explica el comportamiento "extraño" que está teniendo en los últimos meses la compañía gasística estatal rusa Gazprom. UCRANIA CRISIS Macron irá el lunes a Rusia y el martes a Ucrania por la crisis entre ambos París (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, que en los últimos días ha mantenido una gran actividad diplomática por teléfono para intentar bajar la tensión entre Rusia y Ucrania viajará a esos dos países el lunes y el martes próximo. Fuentes del Elíseo anunciaron este viernes ese viaje, sin dar en un primer momento detalles sobre los encuentros que mantendrá. CHINA RUSIA Putin llega a Pekín para la inauguración de los JJ. OO. y reunirse con Xi Pekín (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llegó hoy a Pekín para asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 y reunirse en persona -por primera vez en dos años- con su homólogo chino, Xi Jinping, en medio de los crecientes roces de ambos países con Estados Unidos. Putin aterrizó esta tarde en la capital china, recoge la prensa local, para reunirse con Xi en la Residencia de Huéspedes de Estado Diaoyutai, y posteriormente asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos, prevista para las 20.00 hora local (12.00 GMT). JAPÓN EEUU Kishida reafirma la alianza de Japón y EEUU en recepción de nuevo embajador Tokio (EFE).- El primer ministro nipón, Fumio Kishida, recibió este viernes al nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Rahm Emanuel, junto al que reafirmó la importancia de su cooperación bilateral ante los desafíos conjuntos en la región. La llamada de cortesía del diplomático estadounidense se produce en un contexto de tensión regional debido a las siete pruebas armamentísticas realizadas por Corea del Norte en enero, sumado a una China cada vez más asertiva en las aguas de la región. EL SALVADOR CHINA Embajadora china dice que victoria electoral de Bukele "abrió nuevo capitulo" San Salvador (EFE).- La embajadora de China en El Salvador, Ou Jianhong, dijo la noche de este jueves que la victoria electoral del presidente Nayib Bukele en las elecciones de 2019 "abrió un nuevo capitulo" en El Salvador. Jianhong recordó que, según el calendario lunar chino, "hoy es el tercer día de la fiesta de primavera del año del tigre", que "simboliza la valentía, la fuerza y el éxito" y "hoy también cumple el tercer aniversario la victoria del presidente Nayib Bukele en las elecciones presidenciales". PERÚ GOBIERNO Nuevo gabinete pone en jaque el compromiso contra violencia de género en Perú Lima (EFE).- La cascada de acusaciones por presunta violencia familiar de algunos de los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Castillo desató una oleada de indignación en Perú, donde varias entidades feministas exhortaron al presidente a rectificar ante la falta de garantías de respeto a los principios de igualdad de género. "Una vez más nos han puesto un gabinete no idóneo", declaró a Efe Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), para quien este nuevo equipo del Ejecutivo, que asumió el pasado martes, genera "muchísima preocupación" por mostrar "poco acercamiento a los derechos humanos y la igualdad de género". RUSIA ARGENTINA Alberto Fernández abre a Putin las puertas de América Latina Moscú (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abrió este jueves a Rusia las puertas de América Latina en su primera visita a este país, donde fue recibido con los brazos abiertos por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. "Tenemos que ver la manera de que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese en América Latina de un modo más decidido", dijo Fernández al comienzo de la reunión en el Palacio del Kremlin. BRASIL PERÚ Bolsonaro y Castillo se olvidan de ideologías y crisis y discuten cooperación Brasilia (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió este jueves a su homólogo peruano, Pedro Castillo, en una cita en la que olvidaron sus diferencias ideológicas y los problemas políticos que ambos enfrentan para afinar la cooperación bilateral. La reunión entre el principal referente de la ultraderecha en la región y el líder izquierdista peruano se celebró en la ciudad de Porto Velho, en la Amazonía brasileña, y acabó sin la tradicional comparecencia de los mandatarios ante los periodistas. NICARAGUA CRISIS El Gobierno de Nicaragua cierra 7 universidades más y suma 14 ilegalizadas Managua (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó este jueves el cierre de otras 7 universidades privadas, con lo el número de casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado se elevó a 14. La cartera de Gobernación argumento que los siete centros de estudios superiores incumplieron sus obligaciones, entre ellos el no reportar por más de 10 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones (origen y beneficiario final). EEUU INFRAESTRUCTURAS Biden exigirá convenios colectivos en la construcción de infraestructuras Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará este viernes una orden ejecutiva en la que exigirá que se firmen convenios colectivos entre los trabajadores y las constructoras para todos aquellos proyectos de infraestructuras con fondos del Gobierno que superen los 35 millones de dólares. Según adelantó la Casa Blanca en un comunicado, se prevé que la medida afecte a unos 200.000 trabajadores en el sector de la construcción y a proyectos de infraestructuras por un valor total aproximado de 262 millones de dólares, tomando como referencia los datos de 2021. BIRMANIA CRISIS Denuncian la quema de cientos de casas por parte del Ejército en Birmania Bangkok (EFE).- Soldados del Ejército birmano han quemado cientos de casas en la región central de Sagaing, uno de los bastiones de la resistencia contra la junta militar, lo que ha provocado el desplazamiento de unas 2.000 personas, denuncian residentes a los medios locales.según el relato de los afectados, publicado anoche por el portal Myanmar Now, los soldados quemaron toda la población de Mwe Tone, compuesta por unas 250 viviendas, y la mitad de la pedanía de Pan, conformada por unos 500 hogares. CORONAVIRUS INDIA La India sobrepasa las 500.000 muertes oficiales por coronavirus Nueva Delhi (EFE).- La India sobrepasó este viernes la barrera de las 500.000 muertes por coronavirus reconocidas oficialmente, una cifra que según los expertos podría ser en realidad muy superior, mientras descienden los casos diarios tras una tercera ola impulsada por la variante ómicron. El país asiático registró 1.072 fallecimientos en las últimas 24 horas, según los últimos datos del Ministerio de Salud, elevando la cifra total desde el inicio de la pandemia a 500.055. CORONAVIRUS TURISMO Bali reabre sus puertas al turismo internacional tras dos años de semicierre Singapur (EFE).- La isla indonesia de Bali reabrió este viernes para turistas del todo el mundo aunque con cuarentena tras casi dos años sin recibir vuelos internacionales debido a la pandemia de covid-19. La isla permite desde hoy vuelos procedentes de todo el mundo, tras abrir en octubre solo a una lista limitada de países (China, Japón, Corea del Sur, Dubái y Nueva Zelanda). EFE alf