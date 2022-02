Viernes , 4 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

YIHADISTAS SIRIA Muere el líder del EI en una operación de EEUU en bastión opositor de Siria Beirut (EFE).- El líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, murió este jueves junto a otras doce personas en una operación de Estados Unidos en el noroeste de Siria, días después de que los terroristas protagonizaran un motín en la prisión de Geweran, su mayor acción en el país desde 2019. Según los detalles revelados por el presidente estadounidense, Joe Biden, el líder se inmoló "en un acto de cobardía final", provocando la muerte de varios miembros de su familia, después de que efectivos especiales de EEUU descendieran pasada la medianoche del miércoles en la aldea de Atme, en la provincia siria de Idlib. De acuerdo con los Cascos Blancos, un grupo de rescate que opera en las áreas de Siria controladas por la oposición y que se encargó de tratar a los heridos y recuperar los cuerpos, un total de 13 personas murieron durante la intervención, entre ellas seis niños y cuatro mujeres. YIHADISTAS SIRIA EEUU Biden defiende la operación contra líder del EI pese a las víctimas civiles Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, defendió este jueves la operación que acabó con el líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, a pesar de que se cerrara con víctimas civiles, entre ellas varios niños. "Tomamos todas las precauciones posibles para minimizar las víctimas civiles", aseguró Biden en un discurso en la Casa Blanca en el que confirmó la muerte de Al Qurashi, que dirigía el grupo yihadista desde 2019. Al Qurashi se inmoló "en un acto de cobardía final", según Biden, al detonar un artefacto explosivo después de que fuerzas especiales de EEUU descendieran esta madrugada junto al edificio donde vivía en la aldea de Atme, en la provincia siria de Idlib. ARGENTINA DROGAS Muerte de 23 personas por consumir cocaína adulterada conmociona a Argentina Buenos Aires (EFE).- La muerte en Argentina de 23 personas por consumir cocaína adulterada, adquirida en un barrio miseria de la provincia de Buenos Aires, ha generado gran conmoción social y puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la lucha contra el narcotráfico y las adicciones, en el difícil contexto de altas tasas de pobreza que vive el país. Las alarmas se encendieron este miércoles cuando los médicos detectaron cuatro pacientes en el hospital municipal de Hurlingham que habían fallecido por haber consumido cocaína y luego se reportaron pacientes en los hospitales de la jurisdicción de la Fiscalía General de San Martín, que tomó el caso y emitió una advertencia a la población de la circulación de cocaína de “altísima toxicidad”. UCRANIA CRISIS -------------- TROPAS La OTAN avisa del gran despliegue militar ruso también en Bielorrusia Bruselas (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este jueves de que Rusia lleva a cabo en los últimos días su “mayor” despliegue militar en Bielorrusia desde la Guerra Fría, mientras mantiene dentro y alrededor de Ucrania a "más de 100.000 tropas". “En los últimos días hemos visto un movimiento significativo de fuerzas militares rusas en Bielorrusia. Este es el mayor despliegue ruso allí desde la Guerra Fría”, afirmó Stoltenberg en una declaración a la prensa en Bruselas, desde el cuartel general de la Alianza. El político noruego, que compareció junto al primer ministro de Macedonia del Norte, Dimitar Kovacevski, tras reunirse con él, explicó que abordaron el refuerzo militar que realiza Moscú en las proximidades de su frontera con Ucrania pero puso el acento también sobre el traslado de tropas y equipos a su aliada Bielorrusia. UCRANIA CRISIS Macron habla con Putin y Zelenski para continuar avanzando hacia desescalada París (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, discutió este jueves por separado con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodimir Zelenski, respectivamente, posibilidades de continuar con la vía diplomática para una desescalada en la crisis ucraniana. Macron, que ya habló varias veces con ambos en las últimas semanas, charló aproximadamente durante 45 minutos con Putin y una hora con Zelenski, dentro de sus intentos de "proseguir el diálogo para identificar los elementos que deben llevar a una desescalada", indicaron fuentes del Elíseo. Las conversaciones se centraron en dos cuestiones, la primera de ellas sobre cómo capitalizar en los avances recientes del Formato Normandía (compuesto por Francia, Alemania, Ucrania y Rusia) para poder lograr una solución al conflicto de la región ucraniana del Donbás. UCRANIA CRISIS Rusia insta a Estados Unidos a no agravar las tensiones en el este de Europa Moscú (EFE).- Rusia instó este jueves a Estados Unidos a no agravar las tensiones y subrayó que adoptará medidas ante los planes de Washington de enviar un contingente militar adicional a Europa del Este por la situación en torno a Ucrania. "Permanentemente llamamos a nuestra contraparte estadounidense a dejar de agravar la tensión en el continente europeo. Pero, lamentablemente, los estadounidenses continúan haciéndolo", dijo este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Destacó que "ahora no se trata simplemente de declaraciones provocadoras acerca de que pronto habrá una guerra y que todos pagarán un precio terrible, sino del envío de soldados estadounidenses a países europeos" junto a las fronteras de Rusia. ---- EEUU RUSIA EEUU avisa a Rusia que no dejará llevar la crisis de Ucrania a Latinoamérica Washington (EFE).- Estados Unidos advirtió este jueves que trabajará para "prevenir" cualquier acción por parte de Rusia de "desestabilizar" o "llevar el conflicto" de Ucrania a Latinoamérica, al remarcar que no aceptará "provocaciones", tras las insinuaciones de un alto cargo ruso de un posible despliegue militar en la región. En una comparecencia ante el comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Nichols, el jefe del Departamento de Estado para Latinoamérica, señaló que no va a responder a cada "fanfarronada" de Rusia. "Déjenme dejar claro que los esfuerzos para desestabilizar nuestro hemisferio o llevar el conflicto de Ucrania al Hemisferio Occidental son inaceptables. Y trabajaremos con nuestros socios en el hemisferio para prevenir eso", remarcó. PERÚ GOBIERNO Nuevo gabinete pone en jaque el compromiso contra violencia de género en Perú Lima (EFE).- La cascada de acusaciones por presunta violencia familiar de algunos de los nuevos ministros del Gobierno de Pedro Castillo desató una oleada de indignación en Perú, donde varias entidades feministas exhortaron al presidente a rectificar ante la falta de garantías de respeto a los principios de igualdad de género. "Una vez más nos han puesto un gabinete no idóneo", declaró a Efe Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), para quien este nuevo equipo del Ejecutivo, que asumió el pasado martes, genera "muchísima preocupación" por mostrar "poco acercamiento a los derechos humanos y la igualdad de género". En el ojo del huracán está el jefe del tercer gabinete ministerial de Castillo, el congresista y abogado Héctor Valer, de quien este miércoles trascendió que acumula diversas denuncias por violencia familiar. RUSIA ARGENTINA Alberto Fernández abre a Putin las puertas de América Latina Moscú (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abrió este jueves a Rusia las puertas de América Latina en su primera visita a este país, donde fue recibido con los brazos abiertos por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. "Tenemos que ver la manera de que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese en América Latina de un modo más decidido", dijo Fernández al comienzo de la reunión en el Palacio del Kremlin. EEUU ARMAS Biden promete más medidas ante el repunte de la violencia armada en EE.UU. Nueva York (EFE).- En medio de un repunte generalizado de la violencia en las ciudades de Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció este jueves nuevas medidas para dificultar el acceso a las armas de fuego por parte de criminales y garantizar que la policía tenga recursos suficientes para responder. El presidente estadounidense viajó a Nueva York para hablar sobre el fuerte aumento de los homicidios y para dar su apoyo a las fuerzas de seguridad después del reciente asesinato de dos agentes en un tiroteo registrado en el barrio de Harlem. BRASIL PERÚ Bolsonaro y Castillo se olvidan de ideologías y crisis y discuten cooperación Brasilia (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió este jueves a su homólogo peruano, Pedro Castillo, en una cita en la que olvidaron sus diferencias ideológicas y los problemas políticos que ambos enfrentan para afinar la cooperación bilateral. La reunión entre el principal referente de la ultraderecha en la región y el líder izquierdista peruano se celebró en la ciudad de Porto Velho, en la Amazonía brasileña, y acabó sin la tradicional comparecencia de los mandatarios ante los periodistas. Ambas cancillerías, sin embargo, difundieron un comunicado conjunto que resumió en 36 puntos las principales conclusiones. La nota dice que se acordó estrechar las relaciones en todos los ámbitos y reforzar la "alianza estratégica" entre ambos países, con un renovado impulso al intercambio comercial, que el año pasado se situó en torno a los 4.300 millones de dólares. CORONAVIRUS ----------- BRASIL Brasil registra nuevo récord de casos de covid y más de mil muertes en un día Río de Janeiro (EFE).- Brasil, uno de los tres países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas un nuevo récord de contagios de covid, con casi 300.000 casos, así como volvió a registrar más de mil muertes de coronavirus en un único día tras cinco meses y medio. Según los datos divulgados hoy por el Ministerio de Salud, con 1.041 nuevos fallecimientos y 298.408 casos este jueves, el gigante latinoamericano acumula 630.001 víctimas y 26 millones de casos de covid desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020, que lo confirman como el segundo país en número de víctimas, tras Estados Unidos, y el tercero en contagios, luego de EE.UU. e India. EUROPA Europa afronta una situación "única" para controlar la pandemia, cree la OMS Copenhague (EFE).- El alto índice de población vacunada e infectada, la menor severidad de la variante ómicron y la estacionalidad proporcionan a Europa la posibilidad de controlar la pandemia de coronavirus e impulsar un cambio de estrategia, sostuvo este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS). "La pandemia no ha terminado, pero por primera vez estamos en una situación única para controlarla", dijo en una rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge, que habló de "un alto el fuego que nos puede traer la paz duradera" a pesar de que la transmisión se mantiene en niveles muy altos. La región europea de la OMS -que comprende 53 países, entre ellos varios de Asia Central- registró la semana pasada 12 millones de nuevos casos, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia, impulsada por ómicron, con una positividad del 22 % en test. ----- NICARAGUA CRISIS El Gobierno de Nicaragua cierra 7 universidades más y suma 14 ilegalizadas Managua (EFE).- El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó este jueves el cierre de otras 7 universidades privadas, con lo el número de casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre pasado se elevó a 14. La cartera de Gobernación argumento que los siete centros de estudios superiores incumplieron sus obligaciones, entre ellos el no reportar por más de 10 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones (origen y beneficiario final). ESPAÑA REFORMA LABORAL El Gobierno español salva su reforma laboral por un error de la oposición Madrid (EFE).- El Congreso español dio este jueves el visto bueno a la reforma laboral aprobada por el Gobierno con un voto de diferencia, y gracias al error de un diputado del conservador PP que votó de manera telemática y que quería consignar un "no" como el resto de su partido. La votación fue tan ajustada, que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se confundió e inicialmente dijo que la convalidación del decreto había sido rechazada, lo que provocó un momento de desconcierto en la Cámara y en la bancada del Gobierno, hasta que corrigió de manera inmediata.Esta reforma laboral supone una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, al reducir la temporalidad, uno de los principales problemas del mercado laboral español, y volver a dar prioridad a los convenios sectoriales, frente a los de empresas, lo que favorece a los trabajadores de pequeños negocios. AMAZON RESULTADOS Los beneficios de Amazon se dispararon un 56 % en 2021 hasta 33.364 millones Washington (EFE).- Amazon logró en su ejercicio fiscal de 2021 un beneficio neto de 33.364 millones de dólares, un incremento de más del 56 % respecto al año anterior, cuando se anotó 21.331 millones, con unas cuentas aún propulsadas por la fuerte subida de su negocio durante la pandemia. Las ventas de Amazon el año pasado se situaron en 469.822 millones de dólares, un 21,7 % más en comparación con los 386.064 millones que registró en los 12 meses de 2020. PREMIOS BAFTA Los Bafta ponen tierra de por medio entre Dune y The powewr od the Dog Londres (EFE).- La cinta de ciencia ficción "Dune", del canadiense Dennis Villeneuve, encabeza la edición de este año de los premios Bafta de la academia del cine británico con once nominaciones, cuatro más que la triunfadora en los Globos de Oro "The power of the dog", de Jane Campion, y cinco más que "Belfast", de Kenneth Branagh. El español Pedro Almodóvar competirá en la categoría de película de habla no inglesa, con "Madres paralelas", mientras que el mexicano Guillermo del Toro ha conseguido tres nominaciones técnicas con "Nightmare alley": a mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario. Por el Bafta a mejor película, la máscara dorada más codiciada de la velada que se celebrará el próximo 13 de marzo en el Royal Albert Hall de Londres, competirán "Belfast", "Don't look up", "Dune", "Licorice Pizza" y "Power of the dog". CHINA RUSIA Xi y Putin se verán cara a cara por primera vez en dos años Pekín (EFE).- Los presidentes chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin, se reunirán este viernes en Pekín por primera vez desde hace dos años para inaugurar, según los medios estatales del país asiático, "un nuevo escenario" en la relación bilateral. El mandatario ruso llega este sábado a la capital china a tiempo para asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero se espera que el encuentro con su anfitrión tenga lugar antes del evento deportivo, previsto para las 20:00 hora local (12:00 GMT).Los ministros de Exteriores chino y ruso, Wang Yi y Sergei Lavrov, respectivamente, se reunieron la víspera en Pekín para preparar la cumbre presidencial, en la que estarán sobre la mesa las hostilidades crecientes con Estados Unidos, la crisis en torno a Ucrania y las tensiones a cuenta de Taiwán, cuya soberanía reclama China. FORD RESULTADOS Rivian impulsa los beneficos de Ford a 17.910 millones de dólares en 2021 Washington (EFE).- Los beneficios netos de Ford se dispararon en 2021 a 17.910 millones de dólares, tras registrar el año anterior 1.276 millones en pérdidas, gracias a la inversión que la compañía ha realizado en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian y pese a los problemas de producción causados por la escasez de chips.Ford dijo que en el último trimestre de 2021 ganó 12.300 millones de dólares de los que 8.200 millones proceden de su inversión en Rivian, empresa que empezó a cotizar en los mercados en noviembre de 2021. int-mmg/amd/ics