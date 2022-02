Una sola bomba mató a 13 soldados y 170 civiles en Kabul, según investigación

Washington, 4 feb (EFE).- Una investigación de las Fuerzas Armadas de EE.UU. concluyó que una sola bomba mató a 13 soldados estadounidenses y a 170 civiles el pasado 26 de agosto en un atentado contra el aeropuerto de Kabul, y que no hubo ningún ataque armado posterior como el Pentágono había informado originalmente. El jefe del Comando Central de EE.UU. (Centcom), general Kenneth McKenzie, dijo este viernes en una rueda de prensa en el Pentágono, donde intervino virtualmente, que las pesquisas permitieron establecer que la detonación de un solo artefacto explosivo en una de las puertas del aeropuerto causó todas esas víctimas, debido a que contenía bolas de metal. El atentado, que fue luego reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI), se produjo durante la evacuación de tropas y ciudadanos estadounidenses —así como de sus aliados afganos— de Afganistán tras la toma de Kabul por parte de los talibanes. McKenzie señaló que el hecho de que la carga explosiva contuviera bolas de metal hizo que los soldados de EE.UU. perdieran la vida, pese a que llevaban cascos y protección corporal. "La investigación no encontró ninguna prueba definitiva de que alguien recibiera el impacto o muriera por fuego de armas nuestras o de los afganos", dijo McKenzie. Durante las pesquisas los investigadores castrenses han interrogado a más de un centenar de testigos, entre los que figuran los militares que estaban apostados en torres de vigilancia en el aeropuerto, entre los que hay estadounidenses y británicos. McKenzie indicó que en principio se pensó que hubo un intercambio de fuego debido a que las bolas de metal que contenía la bomba causaron heridas que parecían disparos y a que los soldados hicieron una serie de soldados de advertencia. En ese sentido, el investigador jefe, el general de brigada Lance Curtis, remarcó en la misma comparecencia ante los medios que "esto no fue un ataque complejo, fue un único estallido y no hubo ningún ataque después". EFE ssa/er/lll