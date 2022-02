Una periodista especialista en Chechenia huye de Rusia por amenazas

Una periodista del diario independiente Novaya Gazeta especializada en temas de Chechenia huyó de Rusia después de recibir amenazas del líder de esta república del Cáucaso, anunció este viernes el medio.

"Teniendo en cuenta las numerosas amenazas personales emitidas en los últimos días por los dirigentes de Chechenia contra la periodista Elena Milashina, la redacción decidió enviarla fuera de Rusia", indicó Novaya Gazeta.

Este diario es uno de los últimos bastiones de la prensa libre en Rusia y su redactor en jefe, Dmitri Muratov, recibió el Premio Nobel de la Paz.

El compromiso del diario, especialmente a la hora de denunciar las violaciones a los derechos humanos en Chechenia, le han costado la vida a varios de sus periodistas, incluyendo la célebre reportera Anna Politkovskaya.

Las publicaciones de Milashina, especialmente sus reportes sobre las ejecuciones extrajudiciales, generaron la ira de las autoridades de Chechenia.

El autoritario dirigente checheno, Ramzan Kadyrov, calificó en enero a Milashina como "terrorista" en un mensaje en Telegram, que obligó a Novaya Gazeta a presentar una querella por "incitación al odio".

"Fuentes de alto rango me dijeron que la amenaza contra mi seguridad es bastante alta, entonces voy a hacerles caso, pese a que no me gusta", declaró la periodista a la cadena de televisión de oposición Dojd.

A esta información se suma la información de que la mujer de un exjuez federal ruso de origen checheno y que es un opositor a Karynov fue detenida en el norte de Rusia y llevada contra su voluntad a este territorio del Caúcaso.

Frente a las acusaciones de inacción, el Kremlin afirma que perdió el control de las autoridades de Chechenia, un territorio donde se disputaron dos sangrientas guerras entre rusos e independentistas y luego contra la rebelión islamista.

pop/alf/ia/an/mar