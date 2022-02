Un Sevilla al acecho del líder, termómetro para Osasuna

Pamplona/Sevilla (España), 3 feb (EFE).- Osasuna recibe este sábado (20.00 GMT) al Sevilla, segundo en LaLiga Santander y al acecho del líder, un Real Madrid del que le separan cuatro puntos, en un partido que será un buen termómetro para un conjunto navarro más fiable fuera que en casa y que tratará de hincar el diente a un rival de fuste. En un choque a priori desnivelado, la afición navarra jugará un papel importante para intentar contrarrestar el potencial de un rival inmerso en la pelea por la Liga ante el Real Madrid, un reto colosal al alcance de muy pocos, y que recupera a muchos efectivos tras lidiar en los dos últimos meses con un calvario de ausencias entre lesiones, convocatorias de selecciones y el covid-19. El entrenador osasunista, Jagoba Arrasate, considera que la visita del Sevilla es “uno de los partidos más difíciles” que le queda a su equipo por jugar, ante un adversario “muy sólido, bien organizado y que está peleando por la Liga”. Parece que Osasuna, undécimo con 28 puntos frente al segundo puesto de los sevillistas, con 46, comienza a recuperarse del bache de resultados que atravesó hasta enero, cuando al equipo no le salían las cosas y dejó actuaciones poco halagüeñas para el objetivo de la permanencia. La victoria en Granada (0-2) sirvió para hacer ver a la plantilla que se puede ganar en Primera con tal de firmar un partido correcto en ataque y defensa, aunque ahora el oponente será muy diferente. Osasuna deberá acoplarse a lo que quiera el Sevilla para sorprender a un equipo que domina todo tipo de registros. Con las bajas por sanción de Darko Brasanac y Nacho Vidal, dos piezas fundamentales en los esquemas de su técnico, en el medio campo no habrá problemas para solventar la baja del serbio, mientras que para el lateral derecho hay variantes, con más opciones para Ramalho frente a Unai García, Moncayola o el canterano Pau Martínez. Más claridad existe para el eje de la zaga, con David García y Juan Cruz, quienes han expuesto sus credenciales firmando grandes choques gracias a su seguridad defensiva. Mientras, el Sevilla llega a El Sadar con muchas más piezas para seguir en la pugna por el título de Liga, aunque sin generarse una presión añadida para un reto descomunal como el de pelear el trofeo en la competición de la regularidad a todo un Real Madrid. Aún así, y con el ánimo recuperado al haber incorporado a muchos futbolistas que no estaban aptos tras pasar con éxito una 'travesía del desierto" por las bajas, al menos en LaLiga, el equipo de Lopetegui visita Pamplona con toda la ilusión y la ambición, pero también con humildad, consciente de que El Sadar siempre es un campo exigente y que aprieta mucho. Así de claro lo ha dejado Lopetegui, que, sin embargo, está más aliviado a la hora de confeccionar la convocatoria -últimamente plagada de canteranos del filial por hasta once ausencias de profesionales- y también un once de garantías para llevarse los puntos de Pamplona. A pesar de todo, el Sevilla, resiliente al máximo y sin rendirse nunca, como proclama su himno, ha resistido el embate que le ha supuesto sus múltiples bajas, al encadenar ocho partidos de Liga invicto, si bien le apremia volver a la senda de la victoria después de dos empates seguidos (1-1 en Mestalla y 2-2 en casa contra el Celta). El vasco ha recuperado a los tres marroquíes que estaban en la Copa África, el meta Bono y los delanteros Munir y En-Nesyri, en especial el primero y este último, su jugador más letal ante el gol, si bien Rafa Mir podría seguir en el once por llevar más días seguidos de entrenamiento durante este parón. El mexicano Tecatito Corona llegó este viernes de jugar con su selección y, en principio, está descartado, igual que Jesús Navas, aunque ya se ejercita parcialmente con el grupo, mientras que de los argentinos, pese al cansancio de su estancia con la Albiceleste, es probable que Acuña ocupe el lateral zurdo y Ocampos el extremo derecho, con el más que probable debut del francés Anthony Martial por la izquierda en ataque. Es duda por molestias el central brasileño Diego Carlos, a quien supliría en la zaga el neerlandés Rekik. Siguen lesionados medio danés Thomas Delaney y los extremos Suso Fernández y el argentino Erik Lamela, ambos con dolencias de larga duración. - Alineaciones probables: Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Torró; Chimy Ávila, Javi Martínez, Íñigo Pérez, Rubén García; Ante Budimir. Sevilla: Bono; Montiel, Koundé, Rekik o Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic; Ocampos, En-Nesyri y Martial. Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño). Estadio: El Sadar. Hora: 20.00 GMT ------------------------------------------------------------- Puestos: Osasuna (11º, 28 puntos). Sevilla (2º, 46 puntos). La clave: Mantener la calma y la concentración ante la posesión que pueda tener el Sevilla. El dato: El Sevilla sólo ha perdido uno de sus cinco últimos encuentros en El Sadar. Las frases: Jagoba Arrasate, sobre el Sevilla: “Individualmente salen airosos de esos duelos defensivos”. Julen Lopetegui, respecto a la pelea por LaLiga: "Nuestra 'guerra' es Osasuna". EFE 1011911 le/jr/cc/jap