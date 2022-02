Trabajadores del Congreso de EE.UU. anuncian planes para formar un sindicato

Washington, 4 feb (EFE).- Un grupo de trabajadores del Congreso de Estados Unidos anunció este viernes planes para formar un sindicato, que sería el primero en su historia y que llega en un momento de crecientes quejas por las condiciones laborales. Una nueva entidad llamada "Sindicato de los Trabajadores del Congreso" anunció en un comunicado su intención formal de crear un sindicato que les permita negociar de manera colectiva unas condiciones mínimas de empleo. El anuncio se produce después de que la Asociación de Personal Progresista del Congreso publicara el mes pasado una encuesta en la que participaron 516 trabajadores y que muestra que el 91 % desea contar con mayores protecciones legales para tener "voz" en el trabajo. La mitad de los encuestados aseguró que tenían grandes dificultades para llegar a final de mes con sus salarios y casi el 40 % dijo que tuvo que endeudarse para poder vivir en Washington, una de las ciudades más caras de EE.UU. y en donde el alquiler de un apartamento de una habitación cuesta de media más de 2.200 dólares al mes. Además, un 85 % del personal que participó en la encuesta se quejó de un ambiente de trabajo tóxico. En la actualidad, los asesores de senadores, congresistas y los trabajadores de la oficina de personal no están organizados en ningún sindicato, aunque en teoría podrían formarlo y negociar sus condiciones laborales de forma conjunta. Actualmente, solo tienen sindicatos la Policía del Capitolio, los empleados de la Biblioteca del Congreso y un ente de vigilancia interna llamado Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, en inglés). Para que el sindicato pueda formarse, la Cámara Baja y el Senado, los dos con mayoría demócrata, deben dar el visto bueno en una votación. El legislador demócrata Andy Levin, que inició su carrera política en el mundo sindical, anunció este viernes en Twitter que el Congreso comenzará la semana próxima el proceso para que los asesores de senadores y congresistas puedan hacer historia con el primer sindicato. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócratas Nancy Pelosi, y el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, han respaldado el derecho del personal a organizarse. Pocos grupos profesionales de alto nivel educativo en Estados Unidos están agrupados en sindicatos. Por ejemplo, no hay sindicatos de médicos, ni de abogados, aunque los sindicatos de profesores tienen mucha fuerza y suelen ser una voz prominente dentro del Partido Demócrata. Estados Unidos, sin embargo, ha visto en los últimos meses un alza en el deseo de los trabajadores de sindicarse. Empleados de Alphabet (la empresa matriz de Google) anunciaron en enero de 2021 la creación de un sindicato, mientras que un grupo en un almacén de Amazon en Alabama iniciará este viernes un nuevo proceso para sindicarse, después de no haberlo podido hacer el año pasado.