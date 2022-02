Stoltenberg, secretario general de la OTAN, presidirá el Banco Central noruego

Copenhague, 4 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha sido nombrado este viernes por el Gobierno noruego presidente del Banco Central de este país nórdico por un período de seis años a partir de diciembre. Stoltenberg, que abandonará la dirección de la Alianza a finales de septiembre, había confirmado su candidatura al cargo hace dos meses. "El Ministerio de Finanzas me contactó en noviembre para saber si evaluaría presentar una solicitud para ese puesto. Ahora lo he hecho, es un trabajo para el que estoy muy motivado", dijo entonces en un comunicado. La vicepresidenta del Banco Central, Ida Wolden Bache, que era una de las aspirantes al cargo, lo ocupará temporalmente a partir del 1 de marzo, cuando lo abandone el actual presidente, Øystein Olsen, y hasta la incorporación de Stoltenberg. Stoltenberg, de 62 años, es economista de formación y fue ministro de Finanzas durante el Gobierno de Thorbjørn Jagland (1996-1997) antes de asumir el liderazgo del Partido Laborista y convertirse después en primer ministro noruego (2000-2001, 2005-2013). En 2014 abandonó la política noruega para asumir el mando de la OTAN, para el que ha sido reelegido en varias ocasiones. "He tratado de encontrar al mejor presidente del banco central para Noruega, y estoy seguro de que es Jens Stoltenberg. La combinación de su formación económica, comprensión de la sociedad y experiencia como líder lo hacen muy competente", dijo en un comunicado el ministro de Finanzas, Trygve Slagsvold Vedum. El Ministerio de Finanzas había concluido hace meses que el pasado de Stoltenberg como exprimer ministro y máximo responsable de la OTAN no eran incompatibles con el puesto, aunque varios partidos políticos han manifestado sus dudas sobre idoneidad. Noruega está gobernada desde el pasado otoño por un Ejecutivo de coalición en minoría entre laboristas y centristas.