Se inicia en Honduras "Primera expoventa de Libros 2022"

Tegucigalpa, 3 feb (EFE).- Con el lema "Volvamos a encontrarnos con los libros", la Cámara Hondureña del Libro inauguró este jueves en Tegucigalpa la "Primera expoventa de libros 2022", actividad que no se pudo celebrar en los últimos dos años por la pandemia de covid-19. En la expoventa, promovida por la Cámara Hondureña del Libro participan Comunicación para el Desarrollo (Comunica), Ediciones Ramsés, Editorial Eccos y las librerías Guaymuras, Navarro, Metromedia y Mundo Literario, con una amplia variedad de publicaciones para niños y adultos. "Esta es la primera expoventa que logramos organizar después de la pandemia", dijo a Efe el administrador de la Librería Navarro, Agustín Montes. Agregó que la Cámara Hondureña del Libro ha querido "reactivar los espacios en los que se intercambian ideas, conversaciones sobre libros, sobre actualidad, sobre literatura y sobre arte". La última expoventa de la Cámara Hondureña del Libro se celebró en 2019 en Tegucigalpa, una de las regiones que entre 2020 y 2021 registró los más altos índices de muertos y contagios causados por la covid-19. La oferta de la Navarro incluye libros infantiles para fomentar la lectura en las primeras edades y actividades para despertar la curiosidad y los conocimientos básicos de los menores, lo mismo que obras para adultos que son "amantes de formatos hermosos, con acabados finos de ilustradores consagrados", señaló Montes. Expresó además que los dos años de pandemia han sido muy difíciles y complicados porque todos los centros educativos del país cerraron, obligando a una enseñanza de manera virtual, desde casa. "En nuestro caso la suspensión de clases presenciales tuvo un impacto negativo en nuestras ventas", recalcó Montes. La misma librería en los últimos dos años tuvo que dedicarse más a la literatura general, ofertar las humanidades, ciencias sociales y luego adaptarse a las ventas a través de las redes sociales, lo que también han tenido que hacer las otras librerías de Tegucigalpa. "Es de ir trabajando duro, buscando los lectores, servirles mejor y llevarles propuestas de valor que les alegre a ellos apoyar la industria del libro en Honduras", acotó. DOS AÑOS MUY DIFÍCILES La situación de la industria del libro, que no era fácil antes de la pandemia, empeoró desde 2020, obligando a algunas pequeñas librerías a cerrar o a incluir otros productos para subsistir. La representante de la Librería Mundo Literario, Daniela Herrera, dijo a Efe que decidieron participar en la expoventa que desde hoy hasta el sábado promueve la Cámara Hondureña del Libro "para poder reactivar la lectura". "Estos años de pandemia han sido muy difíciles, sobre todo para un sector como el nuestro. Estamos súper contentos con la iniciativa", añadió. Mundo Literario ofrece al público libros sobre economía, sociología e infantiles. "La situación es difícil, pero los que amamos los libros siempre los vamos a buscar. Son los que nos motivan a poder seguir con este negocio, porque sabemos que más que comercializar es el amor por los libros los que nos motiva a estar activos, indicó Herrera. La directora de la Editorial y Librería Guaymuras, Isolda Arita, enfatizó que el sector espera una recuperación con la vuelta a las clases presenciales a partir de febrero, según lo que han anunciado las nuevas autoridades educativas que asumieron el 27 de enero. Agregó que toda la industria del libro ha sido muy afectada por la pandemia de covid-19 y que con la expoventa esperan que los lectores de todas las edades "vuelvan a encontrarse con los libros". "Leer un libro en físico es lo más grato para todo buen lector, ese placer no se tiene en la lectura a través de un ordenador o cualquier otro aparato electrónico, por eso nos alegra que los libros hayan vuelto a la expoventa de la Cámara Hondureña del Libro, es como un reencuentro de amigos", dijo la titular de Guaymuras, librería fundada hace más de 40 años. EFE gr/rrt (foto) (video)