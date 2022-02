Rockstar Games confirma que sacará el videojuego "GTA VI"

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- La próxima entrega de la saga Grand Theft Auto, que cuenta con el segundo videojuego más vendido de la historia, ya se encuentra "en progreso", informó este viernes la compañía desarrolladora Rockstar Games. No ha trascendido más información acerca del lanzamiento de "GTA VI", aunque desde Rockstar Games detallaron en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter que compartirán más detalles cuando estén "preparados". Una noticia que se confirma oficialmente ahora pero que los seguidores de la saga "GTA" esperaban desde hace meses, debido al éxito de "GTA V" y la gran cantidad de rumores que ha precedido a la nueva entrega de Grand Theft Auto. A pesar de que su lanzamiento era previsible, desde la desarrolladora afirmaron que no dejará indiferente a los jugadores porque su objetivo es "ir mucho más allá de allá" de la anterior versión. Rockstar Games sacó al mercado "Grand Theft Auto V" en 2013, un videojuego que a finales de 2021 alcanzó los 155 millones de copias vendidas; igualando el número total de consolas Playstation 2 comercializadas en toda la historia. También se situó como el segundo juego más comprado de la industria, solo por detrás de Minecraft (200 millones de copias). El último lanzamiento de la saga se produjo hace apenas un mes. Se trató de "GTA The Trilogy: The Definitive Edition", un recopilatorio remasterizado de otras tres versiones que tuvieron gran acogida en su momento: "GTA: Vice City", "GTA: San Andreas" y "GTA III". Esta entrega contó con numerosos errores de jugabilidad y detalles que no respetaban la esencia de los tres videojuegos en los que se basaba, por lo que la compañía desarrolladora pidió disculpas a sus seguidores, quienes esperan que no ocurra lo mismo con "GTA VI". EFE gac/llb