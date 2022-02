Reynders ve positivo el anuncio polaco para acabar la disputa con la UE

Lille (Francia), 4 feb (EFE).- El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, vio este viernes como un primer paso positivo el anuncio de Polonia de impulsar una ley que liquide la polémica Sala Disciplinaria (SD) judicial, pero esperó que esa declaración de intenciones se traduzca en un texto concreto. "La señal positiva es evidentemente la voluntad de dialogar. (...) Ahora vamos a esperar ver un texto concreto para comprobar si ese texto se corresponde con las expectativas del Tribunal de Justicia (de la UE) y a sus decisiones", dijo a la prensa durante la reunión informal de ministros europeos de Justicia celebrada en Lille. La propuesta del presidente polaco, Andrzej Duda, según anunció este mismo el jueves, pretende dar al Gobierno de ese país "una herramienta que ponga fin a la disputa con la Comisión Europea (CE) y desbloquee el Plan de Recuperación Nacional". El 14 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ordenó a Polonia cesar el funcionamiento de la Sala Disciplinaria de su Tribunal Supremo por estimar que minaba la independencia judicial de los jueces polacos, orden que Varsovia no ha acatado hasta la fecha. Como consecuencia, la CE impuso en octubre a Polonia una multa de un millón de euros diarios, que el Ejecutivo polaco se negó a abonar y que llevó al primer ministro, Mateusz Morawiecki, a acusar a la UE de "apuntar con una pistola a la cabeza" de su país. Reynders se mostró ahora optimista pero cauteloso: "Todavía no hemos recibido textos, solo he visto algunas declaraciones. Vamos a pedir primero recibir los textos de los que se propone, analizarlos, antes de dar una reacción sobre el fondo". El bloque comunitario, añadió, no tiene un enfoque punitivo. "Nuestro objetivo no es ir hacia las sanciones, sino hacia el diálogo, intentar mejorar la situación", concluyó el comisario europeo.