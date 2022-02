Repsol es una firma seria y afronta derrame en Perú, dice secretario español

Lima, 3 feb (EFE).- El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, afirmó este jueves que Repsol es una "empresa seria" que está poniendo todos sus recursos para solucionar el derrame de petróleo que se produjo el pasado 15 de enero en las costas de Lima y el Callao. Al término de una visita de dos días a Perú, Fernández Trigo dijo a Efe que "Repsol es una empresa importante y seria", que "no tiene el menor interés" en que su reputación se vea dañada por el accidente y está dispuesta "a poner todo lo que pueda de su parte" para que los daños causados puedan solucionarse. El alto funcionario llegó este miércoles a Perú para evaluar la situación del derrame y se reunió con autoridades del Gobierno peruano y directivos de la empresa, además de visitar la refinería La Pampilla y hacer un recorrido aéreo por la zona afectada. El secretario de Estado consideró que su viaje "ha sido muy positivo" porque le permitió "tomarle el pulso de primera mano a una situación complicada, trágica" y podrá transmitir esa información a su Gobierno. Enfatizó que España es "un país especialmente preocupado por las cuestiones medioambientales" y ha estado en contacto con Repsol para asegurarse "de que efectivamente se están tomando medidas" para remediar al daño ambiental en Perú. Fernández Trigo dijo que pudo comprobar la "capacidad de reacción" de la empresa "in situ, sobrevolando la zona en helicóptero y posteriormente visitando en el centro de La Pampilla todo lo que se está haciendo en estos momentos para paliar la situación". "No soy un experto, tengo que dejarme asesorar, pero creo que sí se aprecia que en todo lo que son las playas más próximas a Lima los trabajos de limpieza están muy avanzados", dijo antes de señalar que la empresa espera concluir las labores de limpieza a finales de febrero o durante los primeros días de marzo. Resaltó, además, que en los trabajos se está usando "una tecnología muy desarrollada" y se han instalado unas barreras de separación en el mar de unos cinco kilómetros, además de que unas 2.500 personas trabajan en la limpieza de playas y se usan embarcación de diverso calado en el océano. "Hay que decir que si los trabajos (actualmente) no están concluidos, el hecho de que se haya limpiado ya unos 20.000 metros cúbicos de arena refleja el esfuerzo que se está poniendo", indicó. Fernández Trigo sostuvo que durante los dos días "muy intensos", pero "fructíferos" que pasó en Perú, todas las personas con las que conversó le comunicaron "una gran preocupación, una necesidad de atender las necesidades sociales", que se suman al daño a la flora y fauna, además de las playas. Consideró que Repsol "es muy consciente de eso" y ya ha establecido contactos con asociaciones de personas afectadas como pescadores, comerciantes y restauradores "que viven del mar o viven en la costa" afectada, mientras que España ha ofrecido a Perú una "cooperación entre ministerios". Esto último, informó, ya fue transmitido por la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Ribero, mientras que también se trabaja para establecer en su Programa Plurianual de Cooperación "un área especializada en materia de desastre ecológico y de cooperación en materia medioambiental". El secretario de Estado remarcó que "es importante" esperar las conclusiones de las investigaciones "para determinar las responsabilidades" del caso y que Repsol le ha "transmitido de una forma muy insistente" que para ellos "no es nada menor la situación de las personas que están dañadas por estas circunstancias". Opinó que la prioridad en estos momentos es que el ritmo de limpieza "se cumpla, porque eso va a tranquilizar muchos ánimos, porque eso va a permitir que la gente sienta que su vida se recupera y se retoma". "Repsol tiene un interés real en que su reputación no se vea dañada por este incidente y, además, un interés real en que Perú salga lo antes posible de esta desgracia", concluyó. EFE dub/dmt (foto) (video)