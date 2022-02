Ratifican denuncia contra jefe de la pandemia en México por negligencia

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- Familias mexicanas de víctimas de covid-19 ratificaron este viernes una denuncia penal contra el funcionario encargado de la pandemia en el país, Hugo López-Gatell, al que acusan de "homicidio por omisión" por su gestión. Abogados acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) de Ciudad de México con pruebas documentales como actas de defunción y las declaraciones que ha hecho en redes sociales López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. “Los denunciantes basan su denuncia en que precisamente no hubo acciones de prevención correctas de parte del Estado mexicano. ¿A través de quién? Ustedes saben quién es el responsable directo de esas acciones en el país: el señor Hugo López-Gatell”, declaró el abogado Enrique Montero Escalona. El recurso se presenta después de que en enero un juez ordenó a la FGR iniciar una investigación sobre la responsabilidad de López-Gatell en las ahora más de 308.000 muertes que se han presentado por covid-19 en México, la quinta cifra más alta del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó la pandemia a López-Gatell, quien ha despertado críticas por minimizar la gravedad de la enfermedad, desdeñar el uso del cubrebocas, negarse a realizar pruebas masivas o rechazar la vacunación de menores de edad. “No se actuó debidamente con el tiempo correcto para poder haber prevenido a la población, que no sufriéramos todo lo que ya sabemos y las muertes que hemos tenido", comentó Montero Escalona. Aunque no se precisó el número de denunciantes, el despacho de Javier Coello, que lleva los procesos, ha revelado en entrevista con medios que ha recibido cerca de 3.000 correos electrónicos con casos de otras 400 personas que desean sumarse a la denuncia o realizar una propia. La denuncia está basada en el Artículo 9 del Código Penal Federal, que define las conductas delictivas por omisión. “Nosotros estamos enfocados en la culpa, el hecho de haber producido un delito con una conducta homicida", manifestó Montero Escalona. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido el actuar de López-Gatell, e incluso dijo asumir "la responsabilidad" de la gestión de la pandemia. "Puede ser que no sea culpable, pero soy responsable y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas", sostuvo López Obrador esta semana en su rueda de prensa matutina. EFE ppc/jmrg/cpy (foto)