Quique no da descanso a sus internacionales; Lisci jugará con tres centrales

Getafe (Madrid), 4 feb (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, jugará con su once más clásico y con sus tres internacionales uruguayos (Damián Suárez, Mauro Arambarri y Mathías Olivera), a quienes no dará descanso para enfrentarse al Levante, que apostará por jugar en el Coliseum Alfonso Pérez con tres centrales. Pese a que Damián, Arambarri y Olivera sólo han descansado algo más de 24 horas después de disputar encuentros clasificatorios para el Mundial de Catar con Uruguay, los tres saldrán de inicio para enfrentarse al Levante. Además, ninguno de los fichajes de invierno (Borja Mayoral, Óscar Rodríguez, Gonzalo Villar y Gastón Álvarez, éste último fuera de la convocatoria), saldrán desde el inicio. El once del Getafe es el formado por Soria; Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera; Aleñá, Arambarri, Maksimovic; Enes Ünal y Sandro. El técnico del Levante, Alessio Lisci, hará varios cambios respecto al choque que perdió la pasada jornada frente al Cádiz. Primero, de sistema. Sacrificará a un delantero, Roberto Soldado, para jugar con un central más, Óscar Duarte. Marc Pubill sustituirá en el lateral derecho a Jorge Miramón, fuera de la convocatoria por motivos técnicos; Jorge de Frutos ocupará el hueco del sancionado José Luis Morales; Nemanja Radoja sentará en el banquillo a Gonzalo Melero; y el último fichaje, el uruguayo Martín Cáceres, también comenzará el choque junto a los suplentes. La alineación del Levante es la formada por Aitor; Pubill, Duarte, Vezo, Postigo, Clerc; De Frutos, Pepelu, Radoja, Bardhi; y Roger.