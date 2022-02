Presidente de Perú pierde aliados por nombramientos del gabinete

Pedro Castillo, Peru's president speaks to members of the media during the XVI Presidential Summit of the Pacific Alliance in Bahia Malaga, Colombia, on Wednesday, Jan. 26, 2022. Colombia is hosting the 16th meeting of the Pacific Alliance, a trade bloc comprised by Chile, Colombia, Mexico and Peru.

(Bloomberg) -- El presidente de Perú, Pedro Castillo, está perdiendo rápidamente el respaldo de los grupos de centro y de izquierda que han apoyado al Gobierno después de su decisión de nombrar esta semana a varios controvertidos miembros del gabinete.

En el centro de la última crisis política se encuentra el nuevo primer ministro, Héctor Valer, quien, en una conferencia de prensa el jueves, debió negar acusaciones de violencia familiar contra su esposa e hija. Los llamados a reemplazarlo provienen de organizaciones de mujeres, legisladores de centro que previamente habían apoyado al presidente y partidos de derecha que siempre se han opuesto a él. Algunos han pedido la renuncia del propio Castillo.

Otras elecciones para el gabinete también han indignado a los peruanos, como una ministra de la Mujer que se ha pronunciado en contra de la igualdad de género y un ministro del Ambiente sin experiencia en gestión pública. En las calles de Lima se iniciarían protestas en su contra solo dos días después de que prestaran juramento, las que se espera que continúen hasta el sábado.

“En resumen, el gabinete Valer nace con tantas máculas y heridas, que puede tener más corta vida que sus antecesores”, Fernando Tuesta, analista político con sede en Lima.

A última hora del jueves, Vladimir Cerrón, fundador del partido político que ayudó a Castillo a llegar a la presidencia, también criticó sus opciones para el gabinete. Castillo “ha errado con creces” con los nombramientos, dijo en un tuit.

La oficina de Castillo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Valer es el tercer primer ministro de Castillo en seis meses de Gobierno. El presidente ha realizado cambios en reiteradas ocasiones a su gabinete debido a que intenta apaciguar a los socialistas de su propio partido mientras mantiene el apoyo del Congreso para evitar un juicio político, que fue el destino de varios de sus predecesores en una nación con una volátil política.

Crisis en aumento

En medio de la creciente crisis política, Castillo viajó este jueves a Brasil para sostener una reunión bilateral con el presidente Jair Bolsonaro, un encuentro entre dos líderes de lados opuestos del espectro ideológico.

En Perú enfrenta no solo protestas en las calles de Lima y una serie de crisis, incluido un catastrófico derrame de petróleo y un aumento de la delincuencia, sino también una creciente oposición en el Congreso.

Tres partidos de derecha ya anunciaron que no darán al nuevo gabinete el voto de confianza necesario y, en su lugar, nuevamente presionarán por un juicio político contra Castillo. La líder de centroizquierda, Verónika Mendoza, quien ayudó a Castillo a ganar las elecciones al atraer a algunos votantes de las clases media y alta de Lima, también se distanció del presidente esta semana.

“Lamentablemente, no es la primera vez que se traicionan las expectativas de cambio del pueblo”, dijo en una publicación de Twitter. “Pero, como siempre, tendremos que persistir, tomar las calles”.

