Presentan cargos contra presunto "asesino en serie" de indigentes en Florida

Miami, 4 feb (EFE).- La Fiscalía de Florida (EE.UU.) presentó formalmente este viernes dos cargos de asesinato en primer grado contra el hispano Willy Suárez Maceo, un exagente de bienes raíces al que calificó de "asesino en serie" por la muerte de dos hombres sin hogar en el condado de Miami-Dade. En una rueda de prensa, la fiscal estatal del condado, Katherine Fernández Rundle, señaló que Maceo, de 25 años, enfrenta además un cargo de intento de asesinato en relación con tres incidentes separados ocurridos en 2021. Fernández Rundle mostró videos captados por cámaras de seguridad del centro de Miami con la secuencia donde aparece Maceo bajándose de un automóvil y dirigiéndose a una de las víctimas que pernoctaba en la calle. El video muestra cómo el presunto asesino se baja del vehículo, camina hacia una de las dos víctimas que duerme en el suelo y le dispara varias veces. Aproximadamente dos horas después, un segundo indigente es atacado por el acusado y asesinado a tiros. Según la descripción ofrecida por la Policía de Miami, uno de los sintecho recibió un disparo en la cabeza alrededor de las 20.00 hora local el 21 de diciembre en el centro de la ciudad y fue llevado al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital en estado extremadamente crítico, pero sobrevivió. Los oficiales pudieron distinguir el tipo de vehículo, un Dodge Charger, y el número de matrícula en el video de vigilancia, por lo que en pocas horas arrestaron a Maceo, quien estaba en posesión de un arma de fuego del mismo calibre que la utilizada en ambos delitos. La fiscal mostró también imágenes del momento de la detención de Maceo el 24 de diciembre de 2021, así como del arma que llevaba el acusado, una pistola Glock de 9 milímetros, que coincide con el informe de balística de la investigación policial. La investigación "conectó los dos incidentes no solo por el corto tiempo que había transcurrido entre un suceso y el otro, sino porque las dos personas eran indigentes", según las autoridades. "En este caso, la objetivo eran las personas sin hogar de Miami-Dade, hombres que duermen al aire libre en nuestra comunidad", dijo la fiscal. "Estas son algunas de las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Tener un asesino desconocido atacando aleatoriamente a las víctimas es un caso muy diferente a otros de crímenes por resolver", añadió. Durante los interrogatorios, un investigador notó que Maceo se parecía a un sospechoso buscado por un asesinato el 16 de octubre de 2021. Fernández Rundle, a cargo del décimo primer Circuito Judicial de Florida, en el condado de Miami-Dade, identificó a esta víctima mortal como Manuel Pérez, de 59 años, quien estaba durmiendo en la acera cuando lo apuñalaron en el cuello. En la rueda de prensa estuvieron presentes el alcalde de Miami, Francis Suárez, y Armando Aguilar, asistente del jefe de la Policía de Miami. Ambos hicieron hincapié en el uso de nuevas tecnologías y de las cámaras de seguridad como algo fundamental para concluir la investigación. Suárez afirmó que los homicidios en Miami se redujeron en un 23 % en 2021, pero, según expertos citados este viernes por medios locales, las personas sin hogar son víctimas de delitos de odio con mayor frecuencia que los miembros de la población en general. Aguilar expresó su agradecimiento a los transeúntes y testigos que prestaron declaración y no dijeron "bueno, eso no es asunto mío". "Eligieron hacer lo correcto, eligieron pedir ayuda para estas personas que el asesino creía que la sociedad había olvidado", añadió Aguilar. Ron Book, presidente de la organización Florida Homeless Trust, subrayó en la rueda de prensa que "esas personas (indigentes) no estaban lastimando a nadie. No estaban haciendo daño a nadie". "Quiero aplaudir el trabajo del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami y de todos nuestros socios en la aplicación de la ley. En esta comunidad no toleraremos crímenes contra los sin voz, los vulnerables, los sin hogar", destacó la fiscal. Está previsto que Maceo comparezca en la corte el próximo 14 de abril. EFE jip/emi/jrh