Peso chileno lidera pérdidas tras datos empleo EE.UU.: Andes FX

(Bloomberg) -- Las monedas andinas retrocedían junto con la mayoría de los activos de riesgo después de que el informe de empleo de Estados Unidos fuera mucho más fuerte de lo esperado, aumentando las apuestas sobre un ciclo de ajuste monetario más pronunciado en la economía más grande del mundo.

El peso chileno se debilitaba un 0,7%, en su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, luego de permanecer la mayor parte de enero como la moneda con mejor desempeño del mundo.

Los inversionistas están analizando cómo se desempeñará el peso ahora que nuevamente se sitúa más allá promedio móvil de 100 días, que es el indicador técnico más fuerte en Chile.

Si la moneda enfrenta una mayor presión de venta del dólar en este nivel, es probable que anime a los alcistas a reanudar el repunte de la moneda con la perspectiva de que la moneda supere el máximo reciente cerca de 793 pesos por dólar.

El presidente, Sebastián Piñera, nombró a Rosanna Costa como la primera presidenta del Banco Central de Chile, en reemplazo de Mario Marcel, quien renunció para asumir el liderazgo del Ministerio de Hacienda cuando el presidente electo, Gabriel Boric, asuma el poder en marzo.

Costa es la primera mujer al frente del BCCh y su perfil ya es bien conocido por los operadores pues lleva años como consejera de la autoridad monetaria.

El peso colombiano retrocedía un 0,5%, superando en desempeño a otros pares de mercados emergentes, ya que una recuperación del 2% en el precio del petróleo mejora la perspectiva de la cuenta corriente del país.

La divisa ha carecido de una dirección clara a mediano plazo y los únicos niveles clave significativos para observar son el mínimo del año hasta la fecha cerca de 4.105 pesos por dólar y el promedio móvil de 200 días cerca de 3.834 pesos por dólar.

Se prevé que el IPC interanual de enero, que se divulgará el 5 de febrero, aumentará a 6,37%, frente al 5,62%, significativamente por encima del rango objetivo del Banco de la República de entre 2% y 4%, lo que justifica la postura restrictiva de los funcionarios que los llevó a aumentar la tasa clave en 100 puntos base.

Las curvas de los swaps de IBR y Cámara están aumentando para reflejar el impacto en los rendimientos globales de las nóminas no agrícolas de EE.UU., mucho más fuertes de lo esperado, que fueron publicadas el viernes. Un ciclo de ajuste potencialmente más pronunciado en EE.UU. podría reducir la liquidez global y, en consecuencia, aumentar el costo del capital en los mercados emergentes y contraer el flujo hacia estas economías más riesgosas.

El sol peruano también fue arrastrado a la baja y se depreciaba un 0,3%, a medida que el escenario internacional se suma a los problemas políticos locales.

El Tribunal Constitucional de Perú rechazó el caso del presidente, Pedro Castillo, sobre una ley que dificulta que el Gobierno solicite un voto de confianza.

Las constantes fricciones entre el Gobierno y el Congreso, incluidas las solicitudes de juicio político, han mantenido alto el escepticismo de los inversionistas con los activos peruanos a pesar del repunte observado en el primer mes de 2022.

(Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:

CLP Leads Region Losses on Strong U.S. Jobs Data: Inside Andes

Davison Santana es un estratega de FX que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son propias y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.