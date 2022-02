Pence refuta a un Trump "equivocado": yo no podía anular las elecciones

(corrige guía, bien: Pence) Miami, 4 feb (EFE).- El exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence refutó este viernes la idea de que él hubiera podido anular las elecciones de noviembre de 2020 y subrayó que la "presidencia le pertenece al pueblo estadounidense y solo al pueblo estadounidense". En una intervención en una conferencia de "conservadores constitucionales", como la definió en un Twitter, celebrada en Orlando (Florida) Pence respondió a un reciente comunicado de Trump. "Esta semana, nuestro expresidente dijo que yo tenía derecho a 'anular la elección'. El presidente Trump está equivocado. No tenía derecho a anular la elección", subrayó. "Francamente, casi no hay idea más antiestadounidense que la noción de que cualquier persona podría elegir al presidente estadounidense", agregó. Pence hizo estos comentarios luego de que Trump repitiera a principios de esta semana en un comunicado que Pence tenía el poder de pedir que se cuenten de nuevo los votos electorales de las elecciones de noviembre ante el Congreso. "Según la Constitución, no tenía derecho a cambiar el resultado de nuestra elección y Kamala Harris no tendrá derecho a anular la elección cuando los ganemos en 2024", continuó el vicepresidente durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021). "Bajo el Artículo II Sección Uno, las elecciones se llevan a cabo a nivel estatal, no por el Congreso. El único papel que tiene el Congreso con respecto al Colegio Electoral es abrir y contar los votos presentados y certificados por los estados. Ni más ni menos", ahondó. Pence intercaló mensajes optimistas sobre los resultados que obtendrán los republicanos en las próximas citas electorales con una defensa de su papel el 6 de enero de 2020 y critiocas duras a la Administesción de Joe Biden. Horas después del asalto al Capitolio por una turba trumpista, Pence presidió la sesión legislativa en la que se certificó la victoria de Joe Biden en el colegio electoral. "Según la Constitución, no tenía derecho a cambiar el resultado de nuestra elección. Y Kamala Harris no tendrá derecho a revocar las elecciones cuando los ganemos en 2024", subrayó. En un comunicado difundido el pasado domingo, Trump afirmó que los esfuerzos del Congreso para reformar la Ley de Cómputo Electoral de 1887 para aclarar el papel del vicepresidente demostraron que Pence "podría haber anulado la elección", si hubiera querido. Dos días después, como parte de los continuos ataques de Trump contra el comité de la Cámara que investiga el asalto al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021 el expresidente dijo que el grupo debería investigar a Pence por no hacer lo que él quería. EFE ar-lce/