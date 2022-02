Parlamento canadiense investigará la financiación de protestas antivacunas

Toronto (Canadá), 3 feb (EFE).- El Parlamento canadiense aprobó este jueves una moción para investigar la procedencia de millones de dólares donados a través del portal GoFundMe al movimiento antivacunas y grupos radicales que bloquean desde hace casi una semana el centro de Ottawa. Los diputados canadienses quieren que los directivos de GoFundMe comparezcan ante un comité de la Cámara de los Comunes y expliquen "lo antes posible" detalles sobre las donaciones, que hoy sumaban 10 millones de dólares canadienses (unos 7,89 millones de dólares estadounidenses). Algunos diputados han expresado su sospechas que la protesta, que es considerada ilegal por la ciudad de Ottawa, está siendo financiada con aportaciones procedentes de Estados Unidos y otros países. Entre las personas que han ofrecido su apoyo a las protestas de los antivacunas en Ottawa se encuentran el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el empresario Elon Musk. Las protestas se iniciaron durante el pasado fin de semana, cuando miles de personas acudieron a Ottawa para expresar su oposición a las medidas en vigor en Canadá para contener la pandemia. Desde entonces, grupos antivacunas y radicales han bloqueado las calles que rodean el Parlamento canadiense con camiones y otros vehículos. El alcalde de Ottawa, Jim Watson, y grupos vecinales han denunciado que los manifestantes antivacunas han acosado a los residentes de la ciudad y provocado graves problemas. Una de las tácticas usadas por los manifestantes, que hoy dijeron que no abandonarán su protesta hasta que se eliminen todas las medidas adoptadas contra la covid-19, es el uso día y noche de las potentes bocinas de los camiones que bloquean las calles. El miércoles, el jefe de Policía de Ottawa, Peter Sloly, advirtió que la situación está rebasando la capacidad de la Policía para actuar y señaló que puede que sea necesaria la intervención del Ejército. Pero hoy, tanto el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, como la ministra de Defensa, Anita Anand, declararon que el Gobierno canadiense no tiene intención de utilizar las Fuerzas Armadas del país para poner punto y final a la protesta. Anand dijo en Twitter que "las fuerzas armadas canadienses no son una fuerza policial" y que no hay planes para su despliegue en Ottawa. Por su parte, Trudeau declaró durante una rueda de prensa que "de momento, nadie ha solicitado" el despliegue de las Fuerzas Armadas y que "no está siendo contemplado en estos momentos". EFE jcr/arc/rrt