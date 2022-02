ONG israelíes condenan que el Gobierno israelí acuse a AI de antisemitismo

Jerusalén, 4 feb (EFE).- ONG israelíes condenaron los "feroces ataques" contra Amnistía Internacional (AI) tras publicar un informe esta semana en que acusó a Israel de aplicar un sistema de apartheid contra los palestinos, y se mostraron "preocupadas por la acusación extremadamente irresponsable de antisemitismo del Gobierno israelí". AI "trabaja sin prejuicios, investigando" los "incidentes más duros para abordar las violaciones de derechos humanos dondequiera que ocurran", denunciaron 14 ONG en un comunicado conjunto, entre las cuales figuran Breaking the Silence, HaMoked, Médicos por los Derechos Humanos en Israel (PHRI), Combatientes por la Paz o Adalah. "Israel no está sujeto a un criterio distinto" al de otros países, "pero aparentemente el Gobierno israelí no quiere que se le pida ningún criterio en absoluto", agregaron las organizaciones. Según estas, el Ejecutivo israelí lleva a cabo "un peligroso juego de difamación e desinformación", ante lo que estos grupos le instan "a detener sus prácticas opresivas y discriminatorias". También rechazan "la idea de que el informe de AI carezca de fundamento" o "muestra animadversión antisemita". A su vez, advierten que muchos estudiosos "de la vida, historia y persecuciones contra los judíos han alertado que la lucha contra el antisemitismo se está viendo perjudicada" por un uso "inexacto e instrumentalizado que se da a la acusación de antisemitismo con fines políticos", como creen que hace Israel "con el fin de evitar el debate sobre sus políticas opresivas hacia los palestinos". "Los intentos de distraer la atención de las violaciones israelíes y evitar un debate sustantivo lanzando acusaciones espurias es la práctica estándar y continua de los sucesivos gobiernos israelíes", denuncian las ONG, que llaman a cambiar el enfoque ante "un clima internacional en el que el antisemitismo y los defensores de derechos humanos están bajo ataque". EFE jma/jac