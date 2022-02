"¡Ojalá esté al final del túnel!", confía Marc Márquez

El seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez dijo en una entrevista a la AFP que empieza los ensayos de pretemporada del sábado en Malasia con ilusión y la esperanza de ver la luz "al final del túnel", tras los problemas físicos que le lastraron en las últimas temporadas.

El español regresa tras un largo periodo marcado por problemas físicos: fractura de un brazo seguido de complicaciones y, más tarde, problemas de desdoblamiento de la vista.

PREGUNTA: ¿En qué estado de ánimo empieza los primeros ensayos?

RESPUESTA: "Siempre que empiezas un año, empiezas con ilusión, con motivación, con muchas ganas. Aparte de todo esto, ya es un regalo poder estar aquí en Malasia porque he estado todo el invierno (boreal) lesionado, con visión doble. Estar aquí ha sido todo en el último momento, pero contento".

P: Hace más de 100 días que no se sube a su moto. ¿Cómo se siente?

R: "Desde octubre, me he perdido las dos últimas carreras y la primera prueba de pretemporada en Jerez en noviembre. Tenemos suerte o la tranquilidad de que estamos en un test, no gana nadie, ni pierde nadie, es básicamente rodar la moto. Luego, tenemos test y la oportunidad de ir a Indonesia donde también seguiremos probando (11-13 febrero). Y el objetivo es preparar la temporada y si no estar al cien por cien o muy cerca al comienzo de la temporada en Catar (6 de marzo)"

P: ¿Ve el final del túnel tras dos temporadas difíciles?

R: "Ojalá esté al final del túnel. Cada vez veo la luz que brilla más. Esto es importante porque desde 2020, cuando me rompí el brazo, todo ha sido problemas y piedras en el camino. Cuando parecía que el brazo estaba yendo mejor, ya volví a ganar carreras, me lesioné de la vista. Y ahora parece que todo está yendo bien, la vista perfecta, el brazo también mejor. Estoy trabajando en ello. Y creo que todo va a ayudar para poder hacer una buena temporada"

P: ¿Ha dudado en volver a montarse en una moto?

R: "Sí. Efectivamente con la diplopía no es que dudara, era una de las opciones que te planteaba el doctor. El médico lo conozco desde 2011, cuando tuve la misma lesión, y siempre he tenido un control check (un reconocimiento médico) con él y desde el primer momento me lo dijo. Te voy a ser sincero, hay tres opciones: 'Una, esperar y que el tiempo lo cure solo, que sería la mejor y es la que ha pasado; la segunda, esperar y que no se cure solo, operar, pero ya te vas a verano (boreal) o a la segunda parte de la temporada; y, luego, había la tercera opción, te operamos, no sabemos cómo te va a quedar, tendrás una visión buen para hacer una vida normal pero no para ir en moto'. Esta opción estaba sobre la mesa".

P: A pesar de este problemas, ¿pudo tener una buena preparación física en las últimas semanas?

R: "No ha sido una preparación física perfecta porque he empezado a entrenar justo la segunda semana de enero. Con la visión doble, no podía correr, me costaba ir en bici, hacía un poco de bicicleta estática, pero cuando iba al gimnasio al principio, en noviembre, me mareaba cuando había mucha luz".

P: Fabio Quartararo es en la actualidad el campeón mundial. ¿Espera un duelo con el francés?

R: "Ojalá pueda haber este duelo porque querrá decir que estamos luchando por un campeonato, tanto Fabio, que lo estará, como yo, que hace dos años que no he podido. Pero no será un duelo, sino una batalla con muchos pilotos. Es MotoGP. Fabio Quartararo fue el justo campeón, pero el que acabó yendo más rápido la temporada pasada fue Pecco Bagnaia, con la Ducati. También es un rival muy fuerte. Y yo pondría de favoritos a estos dos pilotos. Luego, habrá más actores que se van a sumar, estoy seguro, a esta gran película.

P: Con la nueva generación que está apretando, ¿cree que puede luchar contra ellos?

R: "En todo deporte hay un cambio de generación y va avanzando. Cuando llegas a la elite, sueles llegar joven y, luego, vendrá gente nueva. Es ahí donde tú tienes que trabajar. Saber reinventarse, buscar otro método para seguir al mismo nivel, seguir ganando, y con 28 años aún me considero joven. Lo que sí es cierto que seré uno de los pilotos con más experiencia en la categoría de MotoGP y la tengo que saber utilizar para optar por el título.

P: ¿Es Rafael Nadal una inspiración para usted?

R: "Creo que Rafa Nadal es una inspiración para todos, seas deportista o no. Lo que ha hecho y lo que hizo en el Open de Australia es algo increíble. Mucha gente decía que Nadal no iba a volver a ser el de antes porque venía de una lesión, llega y gana, a los 35 años, y contra un talento joven (Daniil Medvedev), número 2 del ránking mundial"

P: ¿Espera que le ocurra lo mismo?

R: "Esa historia es la soñada. Volver de una lesión y ganar un título. Es lo que voy a intentar, pero hay muchos factores y es muy difícil, pero están las ganas y la ilusión".

